Gerovac: Tragovi sa sefa izuzeti su po zakonu

Što se događalo sa sefom, nakon što je u travnju 2016. u njega provaljeno te iz njega ukradeno 600.000 kuna, 279.000 eura i dva kilograma zlata i dalje je glavno pitanje oko kojeg se sve vrti na suđenju Željku Dolačkom, bivšem voditelju Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke.

Prema stavu obrane, sa sefom je manipulirano nakon što je pospremljen u corporu (pohranu dokaza), odnosno oni smatraju da nije izuzet na ispravan način jer je to napravljeno temeljem usmenog naloga. Sporno im je i što je sef bio bez nadzora te što je vještakinja iz CKV-a s njega izuzimala tragove bez nazočnosti krim tehničara. Na sefu su nađene čestice plave boje koje odgovaraju česticama koje su, prema optužnici, nađene i u torbi Dolačkog te koje prema tvrdnjama USKOK-a, potječu s pile kojom je sef prepiljen.

Obrana je stoga tražila da se kao svjedok sasluša Antonio Gerovac, načelnik Uprave kriminalističke policije MUP-a, koji je u inkriminirano vrijeme bio na čelu radne skupine koja je istraživala provalu u sef. U svom iskazu, Gerovac je u četvrtak na zagrebačkom Županijskom sudu opisao što se događalo nakon što se doznalo za provalu u ured Dolačkog.

- O provali nam je dojavljeno 4. travnja, a očevid je potrajao do 5. travnja iza ponoći i koordiniran je s tužiteljstvom. Načelnik Prša naložio je da se u sklopu radnji koje se provode, a s obzirom na tragove boje koji su nađeni na sefu, ode i do trgovačkih centara koji prodaju alat. Naime, tragovi su upućivali da je sef prepiljen nekom modernijom pilom, pa se takva tražila. Kolege su nas uskoro obavijestile da je u Bauhausu u Buzinu 26. ožujka kupljena takva pila, a kupio ju je Dolački. To je bila jedina takva pila koja je prodana - kazao je Gerovac. Pojašnjavajući dalje što se događalo sa sefom, Gerovac je rekao da je on po usmenom nalogu Željka Prše prenesen u corporu 5. travnja, a 8. travnja vještakinja iz CKV-a je s njega izuzimala tragove.

- Ona me je nazvala 7. travnja i rekla da po nalogu tužiteljstva vještači tragove sa sefa te da ima dva različita traga te da jedan potječe od pile. Rekla je i da joj treba novi materijal jer ovog kojeg vještači nema dovoljno. To izuzimanje tragova obavljeno je 8. travnja, a tužiteljstvo je privremeno oduzelo sef. Kolegica je tragove izuzimala po propisima, bila je u zaštitnom odjelu i imala je zaštitne rukavice, a svaki trag izuzimala je s novim setom pribora - kazao je Gerovac.

Kako je on u svom iskazu spomenuo da je tome nazočila i Ivana Galović, koja je pak u svom iskazu navela da je ona samo davala ključ od corpore ta da u nju nije ulazila, obrana je tražila da se to raščisti.

- Odgovorno tvrdim i da je kolegica Galović bila tada nazočna. Mogao bih se čak sjetiti i kako je bila odjevena - kazao je Gerovac.

Dolačkog je pak zanimalo je li postojala pisana zapovijed o premještaju sefa, na što je Gerovac odgovorio niječno.

- Sve o tome piše vam u zapisniku o očevidu - kazao je Gerovac.

- Sef nije izuzet tijekom očevida, a vještakinja je tragove uzimala 8. travnja bez nazočnosti krim tehničara - kontrirao mu je Dolački.

- Postoji razlika između izuzimanja i oduzimanja. Odlukom tužiteljstva sef je privremeno oduzet 8. travnja i tada je vještačenje rađeno po nalogu tužiteljstva pa mu nisu ni trebali nazočiti krim tehničari - zaključio je Gerovac.

>> Pogledajte kako je izgledala pljačka banke bagerom u Austriji