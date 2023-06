Sudar automobila i teretnjaka: 'Utvrđeno je da je prijevoz tereta suprotan dopuštenjima iz dozvole'

Poznati su detalji prometne nesreće jučer u 15.45 sati u Zrinsko - frankopanska ulici u Čakovcu. Na nadvožnjaku 38-godišnji vozač s područja Sisačko-moslavačke županije upravljao je teretnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu prijevozničke tvrtke s područja Zagreba s pridodanim priključnim vozilom. Prevozio je dvije betonske grede, no brzinu kretanja nije prilagodio osobinama i stanju ceste, pa je na zavoju izgubio nadzor nad upravljanjem priključnim vozilom koje je sišlo s kolnika.

Iz suprotnog smjera u tom je trenutku naišla 48-godišnja vozačica osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka koja je prošla ispod betonskih greda i udarila gornjim dijelom automobila u njih, a kotačima i donjim postrojem vozila u čeličnu sajlu koja spaja vučno i priključno vozilo, kažu u policiji. - Nakon kontakta osobnog automobila i tereta došlo je do zanošenja priključnog vozila i prevrtanja na lijevu bočnu stranu te udara u metalnu zaštitnu ogradu, dok je osobni automobil također udario u metalnu zaštitnu ogradu - navodi se u današnjem priopćenju. U nesreći nije nitko ozlijeđen, a od 15.54 do 20.25 sati dionica državne ceste broj 209 od raskrižja Zrinsko - frankopanske, Neumanove i Carinskog odvojka u Čakovcu do raskrižja s kolnikom državne ceste broj 3 bila je zatvorena za sav promet.

- Obavljenim pregledom dokumentacije vozila i izvanrednog prijevoza utvrđeno je da je prijevoz izvanrednog tereta suprotan dopuštenjima iz dozvole (prijevoznik prije polaska nije prijavio izvanredni prijevoz na informacijski sustav putem web aplikacije te nije osigurao pratnju izvanrednog prijevoza s jednom zahtjevnom pratnjom i jednom jednostavnom pratnjom - osigurao samo jednu zahtjevu pratnju). Uvidom u karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila za teretni automobil, utvrđeno da je istekao periodični preventivni tehnički pregled - kažu u policiji. Prekršajno će se sankcionirati pravna i odgovorna osoba u tvrtki te vozač.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO: Gužve kod odmorišta Desinec