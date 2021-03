Sudac Vrhovnog suda: 'Moguće je da je Mamić u DSV-u imao svoje ljude'

Sudac Vrhovnog suda i bivši predsjednik Državnog sudbenog vijeća Željko Šarić komentirao je optužbe Zdravka Mamića koje su uznemirile javnost i hrvatsko pravosuđe. Ustvrdio je kako je, kao i drugi suci, zaprepašten situacijom.

- Kao i drugi sudci, mi smo svi zaprepašteni stvarima koje se sada događaju, jer iako se radi o ekscesnim slučajevima u Hrvatskoj ima 1700 sudaca. Eventualno kompromitiranje dvoje ili troje sudaca ne može biti razlog da se proglase takvi slučajevi paradigmatičnim i da se zaključuje da je sudstvo korumpirano. Ako su korumpirana dva ili tri sudca, to ne znači da je korumpirano sudstvo. Međutim tih par slučajeva postaju baza na temelju koje se zaključuje da je sve u katastrofalnom stanju, rekao je Šarić za RTL Direkt te se osvrnuo na tvrdnju da je javnost i prije percipirala situaciju takvom.

- Takvoj percepciji ne prethode nikakva ozbiljna istraživanja koja bi ukazivala da je stvarno stanje zaista uskladu s percepcijom. Dojam ne odgovara uvijek stvarnom stanju. Znamo kako nastaje javno mnijenje, djelovanjem medija, koji često nesrazmjerno veliki prostor prepuštaju agresivnim komentatorima koji zbog nekih svojih posebnih razloga imaju, a ima ih nekoliko grupa, tih agresivaca, završava se s takvim zaključcima. Međutim kad je u pitanju afera sa Zdravkom Mamićem i njegovi problematični odnosi sa sudcima, da bi razumjeli što se sada događa moramo shvatiti situaciju Zdravka Mamića. On je pravomoćnom presudom osuđen na šest godina zatvora. Slijede procesi povodom vjerojatne ustavne tužbe, mogući postupak pred europskim sudom za ljudska prava i postupak izvršenja presude u BiH. Što mi je posebno zanimljivo. Prema sporazumu dvije države, nadležna tijela u BiH mogu odbiti izvršiti tu presudu, ako je presuda u suprotnosti s načelima pravnog sustava države izvršenja. Tu je mjerodavno da li je okrivljenik u svojim pravima bio diskriminiran. Provociranjem osobnih konflikata sa sudcima, tereteći predsjednika Vrhovnog suda na kojem je odlučivano o žalbi, Mamić pokušava stvoriti dojam da u RH ne može imati pošteno suđenje. Zato sve što izlaže Mamić

treba uzeti s rezervom, pojasnio je Šarić te preporučio javnosti da bude rezervirana dok se sve ne istraži.

Na pitanje mogu li se samo po nekom posebnom nalogu dati rezultati kako je tko glasao kada se birao predsjednik Županijskog suda u Osijeku, rekao je: "Može ako državno sudbeno vijeće skida oznake državne službene tajne sa podataka o glasovanju“. Dodao je kako je moguće da je Mamić, koji je imao te podatke, imao u sudbenom vijeću svoje ljude.

VIDEO Zdravko Mamić o sucima

- To je moguće. Imam obvezu čuvanja službene tajne. Ne bih to napravio kako bih učinio nešto spektakularno, nego da bi iznio neke pogrešne stvari koje je iznio Zdravko Mamić. Ali me ne bi čudilo to. Točno je da je bilo 6:5 u drugom postupku imenovanja i da je određenim brojem glasova odabran sadašnji predsjednik Vrban, rekao je Šarić te pojasnio kako predsjednik suda ne može na formalan način utjecati na postupak.

- Njegovi pokušaji da utječe na tijek i ishod postupaka mogli bi biti kazneno djelo. Sad, da li može na formalan način neizravno utjecati na tok ishoda, mislim da ne. Mikroskopska je mogućnost. Predsjednik suda odlučuje o izuzećima sudaca na zahtjev samog suca, ali kada prihvati zahtjev za izuzeće, dodjeljuje ga nekom drugom sucu. Automatska je dodjela predmeta, radi se o transparentnim stvarima. Postoje izuzeci. Ako je sudac preopterećen, dodjeljuje se predmet slučaj drugom sucu. Moguć je neformalan utjecaj obzirom na autoritet. Ovisi o karakteru sudaca i o samom sucu, tvrdi.

Odvjetnik predsjednika Krušlina danas je rekao da predsjednik sudskog vijeća ocjenjuje cijenu kazne i da sigurno ne bi takvu kaznu dao Mamiću, da je bio podmićen, jer ovisi o predsjedniku vijeća na što je Šarić kazao: "Ovisi o svim članovima vijeća. Odvjetnik je vjerojatno krivo shvaćen. Postoji posebno pravilo kako se određuje kazna, uzimaju se prosjeci. Sva tri suca odlučuju".

Izjasnio je svoj stav i uz drugi slučaj u pravosuđu vezan uz politiku i Ustavni sud koji je kazao kako predsjednik Zoran Milanović nije u pravu i kako mora izabrati iz kandidata koji su se javili na poziv natječaja sudbenog vijeća.

- Odluka ustavnog suda je očekivana, manjina je podržavala predsjednika po pravnoj zabludi. Čudno se predsjednik odlučio na ovakvo što i upustio u ovakav način predlaganja kandidata. Ne samo da reducira njegove ovlasti, upustio se u ignoriranje zakona u sudova. Naime, prema članku 5, stavak 2. Ustava Republike Hrvatske svatko je dužan držati se Ustava. Predsjednik može podnijeti zahtjev za ustavnosti. Ako uoči neke deformitete može pokrenuti zakon ustavnosti, rekao je te odgovorio može li to zaustaviti da se Zlatka javi na poziv novi javni poziv.

- Ona je to dužna napraviti, pitanje je kako će se predsjednik postaviti, hoće li obavijestiti vijeće da ne predlaže nikoga koji su se javili na oglas, ili će sve završiti novim oglasom prije ili kasnije, zaključio je Šarić.