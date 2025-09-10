Sud potvrdio optužnici protiv majke koja je s kćeri u naručju ušla u Savu

Prije dva mjeseca žena (34) optužena je za teško ubojstvo svoje kćeri (4), a jučer je optužno vijeće zagrebačkog Županijaskog suda tu optužnicu potrdillo te je ona postala pravomoćnna. Prema optužnici, 34-godišnjakinja se tereti da je blisku i ranjivu osobu ubila na podmukao način, a riječ je o tragediji koja je početkom 2025. šokirala javnost jer je 34-godišnjakinja s djetetom u naručju ušla u Savu. Ona je spašena, dijete nije, a tijelo djeteta nađeno je 25. ožujka u Savi u Beogradu. Dva mjeseca kasnije je identificirano i tako je tragično okončana potraga koje je trajala danima oko Save u Zagrebu i Sisku.

Kada je tijelo djeteta nađeno bilo je zapetljano oko jednog novobeogradskog splava. Srbijanskoj policiji je trebalo neko vrijeme da identificira djevojčicu, a zbunjivalo ih je što im trenutku trenutku pronalaska tijela nije bio prijavljen nestanak djeteta, a identifikaciju je otežavalo i to što je tijelo bilo u lošem stanju jer je duže vrijeme bilo u vodi. No, uskoro su u suradnji s hrvatskom policijom shvatili o čemu bi mogla biti riječ, pa je putem međunarodne policijske suradnje, napravljena DNA analiza koja je pokazala, da je djevojčica nađena u Savi u Beogradu, upravo ono dijete za kojim se u Hrvatskoj danima tragalo nakon što je njezina majka s njom u naručju 14. siječnja ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu.

Za tragediju se doznalo nakon što je majka 14. siječnja oko 16 sati sama nazvala policiju i kazala da će ubiti dijete. Taj je poziv alarmirao policiju koja je locirala poziv i preko njega našla ženu koja ih je zvala i mjesto s kojeg ih je zvala. No kada je policija stigla do Jankomirskog mosta, zatekla je samo ženu koja je bila mokra od vode, ali ne i dijete. Potraga za djetetom je odmah pokrenuta i trajala je danima, a majci je prvo bila ukazana liječnička pomoć, nakon čega je i uhićena. Kada je uhićena, određen joj je istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te teških okolnosti počinjenja djela, a tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se 34-godišnjakinji istražni zatvor produlji.