Sud odlučio: Hrvatska umirovljenici iz Srbije mora vratiti 300 ha zemlje, obitelj je u posjedu tog imanja 100 godina

Općinski sud u Gospiću presudio je kako je Ana P. iz Apatina u Srbiji postala vlasnica više od tri milijuna četvornih metara zemljišta (300 hektara) u selu Mekinjar u Lici. Riječ je o selu na području Općine Udbina gdje će uskoro umjesto Republike Hrvatske, koja se vodila kao vlasnica, biti upisano umirovljeničino ime. Kako bi se poduzeo još jedan korak do vlasništva ovolikog zemljišta, preostaje samo još potvrda višeg suda. Ako se to dogodi, uz ogromno i vrijedno zemljište država će Ani P. morati isplatiti i više od 2000 eura sudskih troškova. Inače, Ana P. je tužbu protiv Republike Hrvatske podnijela 10. travnja prošle godine i u njoj je navela kako se RH vodi upisana na zemlji koja njoj pripada nasljedstvom. Umirovljenica iz Apatina tvrdi kako je zemlju naslijedila od supruga Milana, koji je preminuo 2022., a on je tu zemlju naslijedio od svojih roditelja. Prema njezinim tvrdnjama posjed tih nekretnina je bio nesmetan više od 150 godina, a tvrdi i da više čestica zemljišta zajedno s kućom i okućnicom čine cjelinu.

Ipak, nije sve išlo glatko do presude suda u Gospiću jer ju je prvo Državno odvjetništvo odbilo poslije čega je ona podnijela tužbu navodeći kako je vrijednu imovinu stekla dosjelošću, odnosno uživanjem bez smetanja tijekom duljeg razdoblja. Ana P. je za potrebe sudskog postupka angažirala i geodeta koji je sačinio geodetski elaborat. Tijekom postupka proveden je i dokazni postupak, ali i očevid na mjestu događaja, a između ostalog saslušane su i tri svjedokinje koje su nekada živjele u tom selu. Rekle su da Šumarija i država nisu tamo dolazili jer ništa nije bilo njihovo te da su u selu svi znali kako to imanje pripada toj obitelji koja je u njegovu posjedu barem 100 godina. U postupku su rekle da država ima svoju zemlju, ali i da ne ona nalazi nekoliko kilometara dalje. – Sud je nakon utvrđenja stvarnog stanja na licu mjesta u prisutnosti geodetskog vještaka i saslušanja svjedoka, čiji su iskazi podudarni, logični i uvjerljivi, utvrdio da je tužbeni zahtjev tužiteljice u cijelosti osnovan jer je nesporno utvrđeno da su prednici tužiteljice i ona sama u samostalnom i nesmetanom posjedu predmetnih nekretnina više od 100 godina, dok tužena nije dokazala nepoštenje na strani tužiteljice i njezinih pravnih prednika, odnosno rednika odnos prednika odnosno, da bi oni kao faktični posjednici nekretnina posumnjali da im ove nekretnine ne pripadaju jer nisu bili smetani niti im je netko osporavao pravo na posjed – stoji u presudi Općinskog suda u Gospiću.

