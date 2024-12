FOTO Studentski prosvjedi u Beogradu. Mladi poručili Vučiću: 'Nisi nadležan'

U središtu Beogradu održan je veliki prosvjed studenata na kojem su se, prema nekim informacijama, okupili deseci tisuća građana, građanki. Skup na Trgu Slavija već je nazvan “najglasnijom” tišinom za poginule građane, građanke u novosadskoj nesreći koja se dogodila 1.studenog ove godine, uslijed pada nadstrešnice na željezničkoj stanici. Točno u 16.32 sati zavladala je tišina u spomen na žrtve. Među prosvjednicima bila je i Katarina Pejović, ugledna dramaturginja koja za Večernji list opisuje atmosferu događaja.

“Ovaj protest je bio fascinantan u smislu da nije bilo apsolutno nikakve organizacije u smislu hijerarhije. Dakle, to nije bio prosvjed standardnog tipa, u kojem postoji neko mjesto koje je govorničko, razglas i mikrofon. Ništa, dakle, u tom smislu. Ovo je bilo okupljanje studenata i svih drugih građana, s tim da moram reći da smo dobili informacije da su blokirali vlakove koji su dolazili prema Beogradu. Preko 300 ljudi iz Stare Pazove zaustavili su i rekli da vlak ne može ići dalje. I kako sam rekla, nije postojala nikakva centralna točna tog prosvjeda, osim tih 15 minuta šutnje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I ako nešto može pokazati na koji način su ljudi danas sinkronizirani u svom stavu do stvarnosti u kojoj žive, to je tih 15 minuta šutnje, jer 15 minuta je ogromno vrijeme. Dakle, nije se čulo ništa drugo osim zujanje dronova. Ja sam u jednom trenutku shvatila da čujem neko zujanje i nije mi bilo jasno što je i vidjela sam iznad nas, točno pored fontane, dva drona. Samo se to čulo i lavež nekih pasa u daljini. Evo, mislim da je to najjača izjava koju je narod mogao dati u ovom trenutku. Ta šutnja, to je to”, prepričava nam naša sugovornica.

Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik srbijanske vlade i bivši zastupnik u Narodnoj Skupštini Srbije, za Večernji list, ističe kako je prosvjed bio jedan izvanredan skup, jako miran i student su imali jasne poruke, zahtjeve u kojima traže da se kazne odgovorni za novosadsku nesreću i traže odgovori na brojna pitanja, ističe Korać i dodaje kako Aleksandar Vučić, čija je vlast poprilično uzdrmana, pokušava studentima bezuspješno nuditi brze stanove i kredite, ne bi li ih kupio.

“Ništa od toga nije uspjelo. On očigledno ne poznaje tu vrstu mladih ljudi. To su ljudi. Osamnaest, tako dvadeset i šest sedam godina naviše. Oni su došli s parolama “Ruke su vam krvave”. Oni su optužili vlasti da je odgovorna za pad nadstrešnice, što je točno, ona jeste odgovorna i kazneno, a i odgovorna je politički i društveno. Dakle, moram da kažem da sam jako impresioniran da se jedna generacija, koja nije ni na izbore izlazila, odjednom probudila.

"To je buknulo odjednom i ovo meni jako liči na jedan socijalni bunt. Rekao bih da me to skoro podsjeća, ne bi naravno tako rekli, na ono sto je rekao Pancho Villa, čuvena parola koja se njemu pripisuje iz meksičke revolucije: “Ako nema pravde, za narod, nema ni mira za vlast”. Ako bi me netko pitao na što bi mi ovo trenutno stanje sličilo, ja bih rekao na tu čuvenu izjava Pancha Ville. Vidjet ćemo kako će to ići. Oni čekaju na božićne i novogodišnje praznike i vjeruju da će studenti otići kući i kad se vrate, da više neće raditi prosvjede. Ja mislim da nisu u pravu.”, ističe Korać.

Katarina Pejović nam govori kako današnji skup za Aleksandra Vučića može značiti samo jedno: “Ja mislim da je to ozbiljan početak kraja, i to se vidi po njegovim postupcima. Dakle, on potpuno sliči kralju Ubu. Evo, upravo sad gledamo opet tu famoznu sjednicu Vlade na kojoj on proziva ministre i kori ih kao da su dječačić i djevojčice koje treba kazniti klečanjem na kukuruzu“, zaključuje naša sugovornica.

„Studentski prosvjedi ugrozili su Vučića na vrlo specifičan način koji većina ljudi u Hrvatskoj ne razumije“, ističe Žarko Korać i dodaje, ali ja odlično shvaćam zašto većina građana Hrvatske to ne razumije. Meni je potpuno da oni ovakvu vlast nisu vidjeli. Vidjeli su autoritarnu vlast, ali ne ovom stupnju. Kad je autoritarna vlast u pitanju postoji jedan suvereni lider kojega nitko ne može dovesti u pitanje. Kada se pokaže da ljudi to više ne prihvaćaju, takav sistem odnosa prema lideru, to je već početak promjene. Znači, u psihološkom smislu promjena je već počela. Što god Vučić govori, on dobije odgovore s fakulteta s kojima ne zna što da radi. Ali suština svega je da su ti mladi ljudi rekli: „Nisi nadležan.“

E to je prvi put u 12 godina da je Vučiću netko u lice rekao da je on do sada o svemu odlučivao, iako nema te nadležnosti. „Nećemo ti odgovarati jer nas ne interesira tvoje mišljenje gdje nisi nadležan, poruka je studenata, a studenti Pravnog fakulteta su onda još to temeljno obrazložili Ustavom Srbije. Tako da ovo što se dešava jeste jedna mini revolucija u Srbiji, i ona će svakako u krajnjoj instanci dovesti do promjene vlasti, ali koliko će to trajati, ako je pitanje hoće li se to dogoditi iduće sedmice neće. Ali je počelo“, zaključuje Žarko Korać. Studenti su očito bili snaga na koju Aleksandar Vučić nije računao, a sada je definitivno da će se jednom kada se bude radila analiza njegove vladavine čvrste ruke i potpune kontrole svih institucija i medija, studentski bunt označavati kao događaj koji je označio početak kraja njegove vlasti.

>> FOTOGALERIJA Beograđani danas umjesto 15 stali na 16 minuta: Odali počast i izrazili sućut zbog napada u Prečkom