NESREĆA U SRBIJI

Studentica Ana bila je u autu s tjelohraniteljem vođe rakovačkog klana: 'Rekla mi je da ide ovih dana za Beograd...'

28.11.2025.
Istraga nesreće koja se dogodila u mjestu Međuvršje i dalje je u tijeku. Sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine

Ana Radović (20) poginula je u Srbiji u nedjelju, zajedno s Aleksandrom M. (37), tjelohraniteljem Nebojše Stojkovića Stojketa, vođe rakovačkog klana. Prijateljica preminule djevojke opisala ju je kao ambicioznu studenticu te dodala kako je htjela uspjeti u životu, piše Blic.  

"Nekoliko dana prije nesreće srela sam je u gradu i rekla mi je da ide ovih dana za Beograd, ali da će se odmah vratiti pa ćemo se družiti. Nažalost, do toga nikada neće doći. Poznavala sam i Aleksandra s kojim je bila u vozilu kada se dogodila nesreća", kazala je Anina prijateljica. Anina obitelj je, kaže njezina prijateljica, neutješna. "Oni su svi tako divni i dobri ljudi koji su svojim mukotrpnim radom sve stekli." 

Kada se Ana nije javljala, cijela je obitelj bila zabrinuta. "To nije sličilo na nju jer je ona bila jako odgovorna osoba, mobitel je uvijek nosila sa sobom, a kada bi joj poslali poruku odgovara bi u rekordnom roku", navela je prijateljica. 

Istraga nesreće i dalje je u tijeku. Sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine, kada je vozač Audija izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s ceste, probio zaštitnu ogradu i upao u betonski propust. Od siline udarca, putnici iz Audija preminuli su na mjestu nesreće. Olupina automobila bila je u rupi tri dana. 
Bivši glavni inspektor prenoćio u pritvoru
Avatar anti azovac
anti azovac
11:54 28.11.2025.

Ćaci studentica

