Studencu prihodi lani rasli 22%, IPO i dalje jedna od opcija

Zagreb nam je kao tržište iznimno zanimljiv, tu je još puno potencijala, kao i na istoku, ali i u Dalmaciji, na određenim lokacijama i gradovima. Stoga će se akvizicije i dalje događati i na obali i u kontinentalnom dijelu, kazao je jučer član Uprave za akvizicije i integracije Studenca Andrija Topić. Uvijek im je nešto u fokusu i sada pregovaraju s nekoliko potencijalnih partnera o preuzimanju, no kako takvi procesi mogu potrajati i nekoliko godina, do stavljanja potpisa ni s čim konkretnim ne izlaze u javnost.

Ipak, otkako je poljski fond Enterprise Investors 2018. preuzeo omiški lanac Josipa Milavića s 385 dućana, u proteklih sedam godina s 10 velikih i desetak manjih akvizicija te uz organski rast, Studenac se u Hrvatskoj uspio pozicionirati kao lanac s najrasprostranjenijom mrežom trgovina, njih više od 1400, najbrže rastući trgovački lanac, najveći tržišni konsolidator i jedini manji format trgovina prisutan na nacionalnoj razini. I ne staju.

Samo će u ovoj godini otvoriti još 160 novih trgovina – i bez novih akvizicija, najavljeno je, a nakon što su lani 10. velikom akvizicijom preuzeli slovensku Keu s 32 trgovine te ušli i na slovensko tržište, na kojemu će uskoro otvoriti i devetu poslovnicu pod brendom STU market, planiraju daljnje internacionalno širenje na regiju, ne samo u Sloveniji, istaknula je Tatjana Spajić, direktorica Službe korporativne komunikacije Studenca.

Iako su lani odustali od izlistavanja kompanije na burzu, što se pokazalo dobrim potezom u tom trenutku, ta odluka, tvrdi, nije i konačna. – Postoji nekoliko opcija. IPO je sigurno jedna od njih i bez obzira na to što se dogodilo vjerujemo da smo kompanija u koju vrijedi ulagati – rekla je Spajić. Lanac u rujnu otvara veliki logističko-distributivni centar u Velikoj Gorici s 500 novih radnih mjesta, a osam mjeseci poslije i u Dugopolju, ukupno više od 60.000 kvadrata logistike koja će im olakšati poslovanje, tim više što su u više od stotinu gradova i mjesta, posebice na otocima, i jedini trgovac koji radi cijele godine.

Tvrtka trenutačno ima više od 7000 zaposlenih, no u sezoni, s obzirom na to da se tada u nekim trgovinama prometi i utrostruče, trebat će još oko 1200. U mirnijem dijelu godine cijene su im manje-više iste u svim dućanima, no zbog povećanih troškova održavanja trgovina, od kojih je 40-ak posto na obali i iznimno zahtjevno, cijene se u sezoni razlikuju ovisno o lokaciji, kontinuitetu distribucije... – Nemamo skladišne kapacitete, ne možemo napuniti dućan u jednom danu da bude spreman za kupce za cijeli tjedan. Sve to povećava troškove – istaknula je Spajić. Kompanija je u 2024. ostvarila nekonsolidirane prihode od prodaje u iznosu od 816,5 milijuna eura, 22% veće nego godinu prije.

>> VIDEO Plaće u ožujku skočile preko 2000 € bruto: Pogledajte koja zanimanja predvode