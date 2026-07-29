Stručnjakinja analizirala susret Trumpa, Netanyahua i Vancea, govor tijela otkrio zanimljiv odnos: 'Prsti upućuju na napetost i nelagodu'

Fotografije sa jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući privukle su pozornost zbog držanja američkog potpredsjednika JD Vancea, koji je, prema procjeni stručnjakinje za govor tijela, djelovao napeto i izdvojeno dok je pozirao uz izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i predsjednika Donalda Trumpa. Vance, poznat kao snažan skeptik prema američkim vojnim intervencijama u inozemstvu i zagovornik mirnog rješenja sukoba s Iranom, sudjelovao je na sastanku s Netanyahuom održanom u utorak. Raniji sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim propustio je zbog odlaska na komemoraciju preminulom senatoru Lindseyju Grahamu. – Između Vancea i ostalih postoji fizički razmak. Čini se kao da je izvan skupine, a osmijeh mu je napet, što se vidi po zategnutosti donje čeljusti – rekla je za New York Post Lillian Glass, stručnjakinja za govor tijela s Floride. Glass, koja je kao stručna svjedokinja za analizu ponašanja sudjelovala u postupcima pred saveznim i državnim sudovima, smatra da Vance nije djelovao kao da mu je ugodno.

Meeting of Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump, at the White House. pic.twitter.com/4TQtlg60TY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 28, 2026

– Ne izgleda osobito opušteno. Prsti lijeve ruke jače su mu savijeni, što upućuje na napetost i nelagodu – rekla je. Dodala je da je to bilo u snažnom kontrastu s Trumpom, čije su ruke i prsti, prema njezinoj procjeni, djelovali potpuno opušteno. Sastanci u Bijeloj kući sa Zelenskim i Netanyahuom održani su iza zatvorenih vrata, bez pristupa novinarima. Vance se sa Zelenskim žestoko sukobio tijekom sastanka u Ovalnom uredu 28. veljače 2025., koji je bio otvoren za medije, iako su poslije navodno izgladili odnose. Američki potpredsjednik prošlog je mjeseca javno kritizirao članove Netanyahuove vlade jer su napadali memorandum o razumijevanju s Iranom. Prema medijskim izvješćima, iza zatvorenih vrata osporavao je i neke Netanyahuove tvrdnje. – Da sam član izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je još preostao bilo gdje u svijetu – rekao je Vance na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

I Trump je povremeno vodio teške razgovore s Netanyahuom. Uoči njihova sastanka javno se požalio zbog curenja informacija da ga izraelski premijer namjerava izvijestiti o iranskim nuklearnim aktivnostima na lokaciji Pickaxe Mountain. Unatoč tome, Glass je zaključila da su fotografije Trumpa i Netanyahua sa sastanka u utorak odavale dojam bliskosti i srdačnosti. Prema njezinoj procjeni, Trump je izgledao kao da mu je drago vidjeti Netanyahua te je imao iskren osmijeh. – Trump je potpuno opušten, i u izrazu lica i u držanju tijela, dok čita karticu – rekla je komentirajući fotografiju na kojoj predsjednik čita sadržaj kartice. – Noga mu je usmjerena prema Netanyahuu, što znači da mu je Bibi iskreno drag i da se u njegovoj prisutnosti osjeća vrlo ugodno – dodala je. Glass je analizirala i fotografije Trumpova sastanka sa Zelenskim te zaključila da su obojica izgledala zadovoljno zbog susreta.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

– Trump je iskreno sretan, ima prirodan osmijeh i naginje glavu prema Zelenskom. Zelenski radi isto i naginje glavu prema Trumpu – rekla je o fotografiji na kojoj sjede jedan pokraj drugoga. Posebno je izdvojila činjenicu da su im se laktovi dodirivali. – Vrlo je znakovito i dobar je znak to što im se laktovi dodiruju. U fizičkom su kontaktu, što znači da se iskreno sviđaju jedan drugome i da im je ugodno zajedno – ustvrdila je. Dodala je ipak da je Zelenski na drugoj fotografiji izgledao "oprezno i suzdržano", dok je državni tajnik Marco Rubio djelovao "na oprezu". Trump je posljednjih mjeseci, čini se, ublažio stav prema Ukrajini, koja se pokazala vrlo sposobnom u obrani od Rusije, posebno kada je riječ o korištenju dronova.