VIDEO Trump uhvaćen kako spava na sprovodu? Bijela kuća: 'Razmišljao je o gubitku dragog prijatelja'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što su se društvenim mrežama proširile snimke sa sprovoda republikanskog senatora Lindseyja Grahama, na kojima se čini kako tijekom ceremonije nekoliko puta drži oči zatvorene i spušta glavu. Videozapisi su izazvali lavinu komentara, a mnogi su se zapitali je li američki predsjednik nakratko zaspao. Snimke iz Nacionalne katedrale u Washingtonu prikazuju 80-godišnjeg Trumpa kako sjedi u prvom redu te u više navrata zatvara oči i naginje glavu. Iako se iz dostupnih snimki ne može sa sigurnošću potvrditi da je doista spavao, prizori su ubrzo postali viralni.

Korisnici društvenih mreža podsjetili su pritom da je Trump godinama svog prethodnika Joea Bidena nazivao "Pospanim Joeom", često ga optužujući da zaspi tijekom službenih događaja ili obavljanja predsjedničkih dužnosti. - Da je Biden zadrijemao na sprovodu prijatelja, o tome bismo slušali godinama - napisao je jedan korisnik društvene mreže X, dok su drugi ironično komentirali kako je riječ o čovjeku koji upravlja američkim nuklearnim arsenalom. S druge strane, dio korisnika stao je u Trumpovu obranu, ističući kako nije neuobičajeno da netko tijekom duge crkvene ceremonije na trenutak zatvori oči ili izgleda umorno.

Trump can barely keep his eyes open

Is this your president ? pic.twitter.com/DPXprdebr1 — Atheistboi (@athiestboi) July 29, 2026

Na optužbe je reagirala i Bijela kuća, koja je odlučno demantirala tvrdnje da je predsjednik spavao tijekom ispraćaja dugogodišnjeg republikanskog senatora. Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle za The Independent poručio je da je Trump u tim trenucima razmišljao o smrti bliskog prijatelja. - Predsjednik Trump razmišljao je o gubitku svog dragog prijatelja Lindseyja Grahama, kojem je upravo održao prekrasan govor. Svatko tko tvrdi drukčije izopačeni je idiot - rekao je Ingle.

Ovo nije prvi put da se Trump suočava sa sličnim nagađanjima. Ranije su se u javnosti pojavile snimke na kojima se činilo da teško ostaje budan tijekom pojedinih službenih događaja. CNN-ov medicinski analitičar Jonathan Reiner još je u svibnju izjavio kako predsjednik pokazuje znakove izražene dnevne pospanosti, iako je naglasio da ga nikada nije osobno pregledao. - Predsjednik pati od ozbiljne dnevne pospanosti. Vrlo često zaspi. Više je puta zaspao u Ovalnom uredu dok su ljudi razgovarali s njim - rekao je Reiner, upozorivši da kronični poremećaji spavanja mogu povećati rizik od problema s pamćenjem i drugim kognitivnim sposobnostima. Bijela kuća i tada je odbacila takve tvrdnje, ističući da je Trump u potpunosti sposoban obavljati predsjedničku dužnost.

Trump Appears Completely Passed Out at Lindsey Graham’s Funeral



The president kept his eyes shut for an extended stretch as the service continued around him.



This did not look like a quick blink or moment of reflection, he appeared fully asleep. pic.twitter.com/oAfjjSaHqd — Brian Allen (@allenanalysis) July 28, 2026

Trump je tijekom sprovoda održao i emotivan govor u kojem je Lindseyja Grahama opisao kao voljenog prijatelja, istaknutog državnika i jednog od najvažnijih ljudi u američkom Senatu. Prisjetio se i senatorove snažne potpore američkim vojnim intervencijama te se našalio riječima da "nikada nije vidio rat koji mu se nije svidio". Graham je preminuo 11. srpnja u 71. godini života nakon puknuća aorte povezanog s kardiovaskularnom bolešću. Smatrao se jednim od najutjecajnijih republikanskih senatora te je bio snažan zagovornik američke vojne pomoći Ukrajini i Izraelu. Na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni američki dužnosnici i strani državnici, među kojima i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te izraelski premijer Benjamin Netanyahu.