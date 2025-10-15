Stručnjaci upozorili: Rat u Ukrajini mogao bi izazvati sljedeću globalnu pandemiju

"Rat između Rusije i Ukrajine mogao bi izazvati sljedeću globalnu pandemiju", upozoravaju stručnjaci. Specijalist za zarazne bolesti Amesh Adalja tvrdi kako su ratna područja plodno tlo za širenje bolesti. Boji se kako se nova pandemija možda razvila, a da "to čak i ne znamo", rekao je za podcast Global Health lista Telegraph. "Razmislite koliko bolesti ostaje nedijagnosticirano. Neka rijetka bolest se pojavi, osoba umre ili ozdravi, a nitko ne shvati što je bilo. Vrlo smo loši u dijagnosticiranju zaraznih bolesti, stoga prve slučajeve nekog novog patogena vjerojatno nećemo ni primijetiti", izjavio je Adalja.

On smatra kako bi rat u Ukrajini mogao dovesti do širenja smrtonosnog hantavirusa, odnosno virusa X. Njega prenose miševi i može uzrokovati krvarenje iz očiju te zatajenje bubrega. Dodao je kako su se već vidjeli propusti u kontroli HIV-a i tuberkuloze u Ukrajini te je istaknuo kako doktori već znaju za ruske vojnike koji su dobili hantavirus. Naglasio je kako zdravstvena infrastruktura drži zarazne bolesti pod kontrolom, a ona je u Ukrajini pod posebnim udarom, zbog čega su u tom slučaju "posljedice predvidljive", istaknuo je.

"Mislim na patogene kao na barbare pred vratima. Naša tehnologija i znanost drže ih pod kontrolom. A tijekom sukoba, tijekom rata, velik dio te tehnologije se urušava", rekao je doktor i nadodao kako je "španjolska gripa najgori mogući scenarij za sljedeću pandemiju". Strahuje kako niti jedna zemlja nije u stanju suočiti se s novom pandemijom. Ustvrdio je da smo "manje spremni nego prije Covida". Kaže da je pandemija iz 2020. godine bila značajno slabija od one iz 1918. godine. "Ako razmislite o stopi smrtnosti od Covida, koliko je ljudi umrlo od zaraženih? Vjerojatno oko 0,6%, ali 1918. je bilo 1 do 2% i ubilo je 100 do 200 milijuna ljudi u vrijeme kada je svijet bio mnogo manji", konstatirao je Adalja. Naglasio je kako bi novi virus bio smrtonosniji od Covida te izjavio da nije siguran hoćemo li se uopće moći nositi s novom pandemijom, kad se "globalno nismo mogli nositi ni s Covidom".