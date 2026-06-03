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RAMO ISAK

Stranka ministra unutarnjih poslova FBIH krivotvorila potpise za izbore

Sarajevo: Izvanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
03.06.2026.
u 17:58

Član Središnjeg izbornog povjerenstva Željko Bakalar pojasnio je kako je od ukupno više od 5000 potpisa za Parlamentarnu skupštinu BiH između 20 i 25 posto krivotvoreno. Najavio je da će slučaj biti proslijeđen tužiteljstvima.

Politička stranka Snaga naroda kojoj je na čelu ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak krivotvorila je gotovo četvrtinu potpisa birača za svoju prijavu, zbog čega joj je Središnje izborno povjerenstvo (SIP) djelomično odbilo prijavu za sudjelovanje na izborima.

Na sjednici SIP-a u srijedu odlučeno je da se stranci ne dopusti sudjelovanje na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok joj je odobrenje izdato samo za Zastupnički dom Federacije BiH te županijske skupštine. 

Član Središnjeg izbornog povjerenstva Željko Bakalar pojasnio je kako je od ukupno više od 5000 potpisa za Parlamentarnu skupštinu BiH između 20 i 25 posto krivotvoreno. Najavio je da će slučaj biti proslijeđen tužiteljstvima. "Ova masovna pojava je sramna jer imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne dužnosti u državi, a pripadaju političkim subjektima koji vrše ovakve radnje", rekao je Bakalar. 

Ranije je pak ministar i predsjednik Ramo Isak najavio kako ih 'nitko ne može spriječiti da idemo na izbore'.  Njegova politička i poslovna karijera već je obilježena nizom kontroverzi. Vrhovni sud Federacije BiH i federalni tužitelji naložili su nedavno pretres ministarstva unutarnjih poslova Federacije BiH u sklopu šire istrage o mogućim zloupotrebama položaja, pogodovanjima i nepravilnostima pri zapošljavanju u sigurnosnim strukturama.  

Ramo Isak je pravomoćno osuđen za ugrožavanje sigurnosti prijetnjom 2011. godine i za nasilničko ponašanje 2014. godine, a protiv njega je pokrenut predmet zbog navodnog fizičkog sukoba i nasilničkog ponašanja 2023. godine.Mediji i revizorska izvješća ukazuju na sumnjive radnje u javnim nabavama, uključujući skupu nabavu skupocjenih mobitela. Transparency International BiH je pak upozorio na moguće sukobe interesa u poslovnim aranžmanima njegove obitelji, što uključuje i tvrtke koje dobivaju javne poslove. 

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Ključne riječi
Bosna i Hercegovina Ramo Isak

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