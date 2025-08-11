Prošlo je dovoljno vremena da o pandemiji COVID-19 više ne govorimo s grčem, ali još nedovoljno da izbjegnemo neugodno pitanje: jesmo li išta naučili? U jeku ratova, klimatskih promjena, porasta migracija i geopolitičke nestabilnosti, svijet više ne može pandemiju gledati kao izoliran medicinski incident. Ona je bila – i ostala – ogledalo globalne spremnosti, političke zrelosti, medicinske snage i društvene kohezije.
Danas, s toliko neizvjesnosti koje se nadvijaju nad planetom, pitanje spremnosti na novu zdravstvenu krizu nije hipotetsko. Ono je realno. Pandemija je pokazala koliko brzo društva mogu postati ranjiva, ali i koliko moćno znanost može odgovoriti. Zahvaljujući desetljećima istraživanja, cjepiva su razvijena u rekordnom roku. Mnogi su životi spašeni upravo zbog povjerenja u medicinu. No, jesmo li danas – u svijetu poremećenih sigurnosnih odnosa i prijetnje biološkim oružjem – doista spremniji?
Pandemija kao lekcija: jesmo li spremni za novi val nevidljivih prijetnji?
Migracije, sukobi, promjene klime i urušeni zdravstveni sustavi u ratnim zonama stvaraju savršeno tlo za širenje zaraznih bolesti. Više ne postoji 'udaljeni virus – sve je lokalno
Jesmo naucili smo ili bar oni koji imaju jos dvi tri celije u glavi kriticnog razmisljanja da je moderna medicina prepuna lazi i lakog profita farmatceutskoj mafiji i sve to zbog toga sto je ovce lako zastrasit...