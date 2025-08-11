Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
ALEMKA MARKOTIĆ

Pandemija kao lekcija: jesmo li spremni za novi val nevidljivih prijetnji?

VL
Autor
Alemka Markotić
11.08.2025.
u 15:26

Migracije, sukobi, promjene klime i urušeni zdravstveni sustavi u ratnim zonama stvaraju savršeno tlo za širenje zaraznih bolesti. Više ne postoji 'udaljeni virus – sve je lokalno

Prošlo je dovoljno vremena da o pandemiji COVID-19 više ne govorimo s grčem, ali još nedovoljno da izbjegnemo neugodno pitanje: jesmo li išta naučili? U jeku ratova, klimatskih promjena, porasta migracija i geopolitičke nestabilnosti, svijet više ne može pandemiju gledati kao izoliran medicinski incident. Ona je bila – i ostala – ogledalo globalne spremnosti, političke zrelosti, medicinske snage i društvene kohezije.

Danas, s toliko neizvjesnosti koje se nadvijaju nad planetom, pitanje spremnosti na novu zdravstvenu krizu nije hipotetsko. Ono je realno. Pandemija je pokazala koliko brzo društva mogu postati ranjiva, ali i koliko moćno znanost može odgovoriti. Zahvaljujući desetljećima istraživanja, cjepiva su razvijena u rekordnom roku. Mnogi su životi spašeni upravo zbog povjerenja u medicinu. No, jesmo li danas – u svijetu poremećenih sigurnosnih odnosa i prijetnje biološkim oružjem – doista spremniji?

Ključne riječi
koronavirus COVID-19 virus pandemija

Komentara 1

Pogledaj Sve
TJ
tjako
15:40 11.08.2025.

Jesmo naucili smo ili bar oni koji imaju jos dvi tri celije u glavi kriticnog razmisljanja da je moderna medicina prepuna lazi i lakog profita farmatceutskoj mafiji i sve to zbog toga sto je ovce lako zastrasit...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još