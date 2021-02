Stručnjaci previđaju vremenski tijek pandemije: Otkrili što očekuju u nadolazećim mjesecima

Vremenski okvir i kraj pandemije svakodnevno se mijenja. Na to utječu pojave novih mutacija virusa, logistika cijepljenja i brojni drugi faktori pa je tijek pandemije teško predvidjeti.

Prema analizi The Atlantica u koju je bilo uključeno više stručnjaka, život u SAD-u ovog se proljeća neće znatno razlikovati od prethodnog, ljeto bi moglo biti blizu normalnog, dok će na jesen i zimu uslijediti kontinuirano poboljšanje ili umjereno nazadovanje nakon čega bi se život trebao vratiti u predpandemijsko doba.

Proljeće 2021.

Svakodnevni život i dalje će biti daleko od normalnog narednih mjeseci pa se ne očekuje da će se moći raditi nešto što nije proteklih godinu dana. Također, malo je vjerojatno da će se na proljeće cijepiti dovoljno osoba kako bi se postiglo normalnije stanje. Očekuje se čak nešto potpuno suprotno, odnosno stručnjaci strahuju da bi se pandemija mogla pogoršati u kratkom roku jer su se SAD-om počele širiti inačice virusa koje su zaraznije ili otpornije na cjepiva od izvornog soja virusa.

Međutim, dobra vijest je što postojeća cjepiva smanjuju rizik od težih oblika bolesti i to što će sve više osoba biti zaštićeno.

Ljeto 2021.

"Ako izuzmemo neku varijantu koja je stvarno luda, očekujem da će ljeto biti poput ljeta 2019.", rekao je profesor zdravstva Andrew Noymer. Neki su stručnjaci ipak malo manje optimistični, ali uglavnom su se složili da bi u nekom trenutku između lipnja i rujna kombinacija cijepljenja i toplijeg vremena mogla mnoge aktivnosti učiniti sigurnijima. Primjerice, posjete prijatelja i obitelji u zatvorenom, javni prijevoz, posao na radnom mjestu, a ne od kuće kao i putovanja.

Ljeto će ipak imati svoja ograničenja pa tako stručnjaci nisu predvidjeli povratak zatvorenih koncerata, puno prisustvo sportskim događajima ili visoku razinu međunarodnih putovanja. Ipak smatraju da će Amerikanci popustiti što se tiče nošenja maski i socijalnog distanciranja.

Jesen i zima 2021./2022.

Čak i se ispostavi da ljeto bude kraj pandemije, na jesen i zimu moglo bi se dokazati kako je to bilo samo privremeno. Većina američke populacije trebala bi se cijepiti do jeseni, ali čini se da je ponovni razvoj virusa vjerojatniji u hladnijim mjesecima.

Zbog mogućnosti da se u ovo vrijeme pokrenu veća okupljanja poput koncerata u zatvorenom prostoru, moguće je da će žarišta biti manja i izoliranija, no zbog cjepiva širenje ne bi trebalo biti veliko te bi se trebala smanjiti vjerojatnost hospitalizacije.

Moguća je i zabrinjavajuća još jedna opcija, piše The Atlantic, a to je rast novooboljelih zbog pojave mutacije na koju cjepivo ne djeluje. U tom bi slučaju, čak i nakon lijepog ljeta, porast slučajeva mogao rezultirati povratkom ograničenja i mjera prisutnih na samom početku pandemije. Prilagođavanje postojećih cjepiva moglo bi potrajati samo nekoliko mjeseci što znači da narušavanje svakodnevnog života ne bi bilo tako dugotrajno kao ranije.

Proljeće i ljeto 2022.

Nakon nadolazeće zime, stručnjaci smatraju da će život u toplijim mjesecima biti normalan i sličan onom prije pandemije. Smatraju kako će virus i dalje postojati, no da ljudi neće teže obolijevati te da će cirkulirati samo u hladnijim mjesecima.

Do ovog je perioda ostalo još više od godine dana i mnogo bi se toga moglo promijeniti, napominje The Atlantic.

