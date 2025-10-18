Naši Portali
GNJUSNI DETALJI UBOJSTVA

Strava u susjedstvu: Mladić (22) namamio beskućnika na pizzu pa ga brutalno ubio čekićem

čekić
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 13:35

Tužiteljstvo je zatražilo strožu kaznu, dok se obrana žalila tražeći blažu kvalifikaciju djela.

U Pečuhu se dogodio zločin koji je šokirao susjednu Mađarsku. Tamošnji sud osudio je 22-godišnjeg mladića na 15 godina zatvora i desetogodišnju zabranu obavljanja javnih dužnosti jer je ljetos, u svom stanu, namamio beskućnika pod izlikom druženja i ubio ga na posebno okrutan način, piše 24.hu.

Prema presudi, mladić se nakon smrti oca i sestre potpuno povukao u sebe, bio pod nadzorom psihologa, uzimao lijekove i majčine sedative te postao ovisan o alkoholu. Bio je agresivan prema majci, a početkom 2023. njegovo se ponašanje dodatno pogoršalo – počeo je gledati nasilne i depresivne filmove o serijskim ubojicama, koje je počeo i oponašati.

Kobne noći, nakon što je uzeo sedative i napustio stan, sreo je beskućnika i pozvao ga k sebi pod izgovorom da će zajedno večerati. Dok je muškarac sjedio i jeo pizzu, mladić ga je s leđa brutalno udario čekićem po glavi, a potom ga tri puta ubo u prsa. Žrtva je na mjestu preminula. Sud je utvrdio da je mladić bio svjestan svojih postupaka i sposoban razlikovati dobro od zla. Tužiteljstvo je zatražilo strožu kaznu, dok se obrana žalila tražeći blažu kvalifikaciju djela.
