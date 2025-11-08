Strava kod Velike Gorice: Žena (40) osumnjičena da je ubila člana obitelji

Jutros se u Selnici Šćitarjevskoj, nedaleko od Velike Gorice, dogodio stravičan zločin. U obiteljskoj kući 40-godišnja žena najvjerojatnije je oštrim predmetom usmrtila 52-godišnjeg člana svoje obitelji, javlja policija.

Policija je odmah intervenirala, a osumnjičena se trenutno nalazi pod nadzorom. Na mjestu događaja traje očevid i intenzivna kriminalistička istraga.