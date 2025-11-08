Naši Portali
52-GODIŠNJAK PREMINUO

Strava kod Velike Gorice: Žena (40) osumnjičena da je ubila člana obitelji

08.11.2025.
u 08:22

Policija je odmah intervenirala, a osumnjičena se trenutno nalazi pod nadzorom

Jutros se u Selnici Šćitarjevskoj, nedaleko od Velike Gorice, dogodio stravičan zločin. U obiteljskoj kući 40-godišnja žena najvjerojatnije je oštrim predmetom usmrtila 52-godišnjeg člana svoje obitelji, javlja policija. 

Policija je odmah intervenirala, a osumnjičena se trenutno nalazi pod nadzorom. Na mjestu događaja traje očevid i intenzivna kriminalistička istraga.

policija zločin ubojstvo

Komentara 9

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
09:04 08.11.2025.

Molim precizirati radi li se o cis ili trans ženi. Imamo povijesno iskustvo da antifašističke možemovske trans žene okolo kolju ljude noževima.

Avatar Banana man
Banana man
08:53 08.11.2025.

ma kaj nas briga, imamo istambulsku s kojom je AP riješio sve probleme femicida i terora nad ženama

PO
porezni.obveznik
08:45 08.11.2025.

Da preduhitrim komentare "gdje je sad pravobraniteljica" i "eto vam Istanbulska", možda je plesao neki srpski folklorni ples iako je studeni?

