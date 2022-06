Strategija turizma u javnost do kraja lipnja

Kako će izgledati budućnost hrvatskog turizma do 2030. godine, odgovore bi trebala ponuditi Strategija razvoja održivog turizma za to razdoblje, koja je u izradi. Javnost još ne zna detalje, ali radna skupina za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. jučer je raspravljala o nacrtu budućeg strateškog dokumenta našeg turizma, koji će, kako je planirano, u javno savjetovanje do kraja tekućeg mjeseca.

– Dva su važna elementa koja razlikuju ovu Strategiju od prošle, a to je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji te činjenica da ovog puta govorimo o razvoju održivog turizma. Održivost je jezgra oko koje gradimo strateške ciljeve nove Strategije, ali i temeljni imperativ današnjice, i to ne samo u turizmu. Kroz ovaj strateški dokument fokusirani smo na postizanje konkretnih ciljeva poput odgovora na izazove prekomjernog turizma, razvojne potrebe turistički nerazvijenih područja, očuvanje i valorizaciju resursa, zadovoljstvo turista i pružatelja usluga te uključenost lokalnog stanovništva – prokomentirala je jučerašnji sastanak ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te apostrofirala kako investicije ne smiju biti same sebi svrha, već moraju biti u službi razvoja destinacije i pridonositi kvaliteti sadržaja i doživljaja, a sve u cilju jačanja otpornosti sektora na buduće izazove.

Inače, polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija u kojoj su razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma među prioritetima. Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji je u pripremi kao srednjoročni dokument, detaljnije će razraditi pojedinačna prioritetna područja kroz konkretne mjere.

