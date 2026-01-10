Europljani mogu obraniti Grenland od nasilnika iz Bijele kuće samo ako pokažu spremnost boriti se za njega

Neuvjerljive reakcije europskih čelnika na Trumpove prijetnje aneksijom Grenlanda još jednom pokazuju koliko se Europa teško nosi s činjenicom da se njezina povijesna saveznica i zaštitnica preobrazila u protivnicu koja prijeti vojnom silom članici NATO-a i Europske unije. Riječ je o šokantnom obratu, bez obzira na to što taj obrat nije bio neočekivan, budući da je Trump čak i u svom inauguracijskom govoru, glorificirajući duh američkih pionira koji su osvajali američki Zapad, najavio teritorijalnu ekspanziju poručujući da se Amerika mora ponovno širiti, dominirati i pobjeđivati.
