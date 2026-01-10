Naši Portali
Europljani mogu obraniti Grenland od nasilnika iz Bijele kuće samo ako pokažu spremnost boriti se za njega

10.01.2026.
u 09:36

Sjedinjene Države desetljećima su bile ne samo europski sigurnosni jamac nego i politički uzor. Europa teško prihvaća činjenicu da Amerika nije samo postala nepouzdana saveznica nego i da je u pojedinim pitanjima postala otvorena protivnica, koja radi protiv njezinih interesa

Neuvjerljive reakcije europskih čelnika na Trumpove prijetnje aneksijom Grenlanda još jednom pokazuju koliko se Europa teško nosi s činjenicom da se njezina povijesna saveznica i zaštitnica preobrazila u protivnicu koja prijeti vojnom silom članici NATO-a i Europske unije. Riječ je o šokantnom obratu, bez obzira na to što taj obrat nije bio neočekivan, budući da je Trump čak i u svom inauguracijskom govoru, glorificirajući duh američkih pionira koji su osvajali američki Zapad, najavio teritorijalnu ekspanziju poručujući da se Amerika mora ponovno širiti, dominirati i pobjeđivati.

OS
Ostrež
09:50 10.01.2026.

Prvo nek obrane Europu od komunjara i inžinjera

Avatar Idler 3
Idler 3
10:23 10.01.2026.

Europljani 😂 Pa pri nami ih 90-ih pol ni štelo branit vlastitu domaju !

LI
Lisica
10:38 10.01.2026.

Nek trump uzme i EU i nek te sve islamoljupce i lqbt stera

