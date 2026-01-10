Nesuđeni 'nobelovac mira' koji je razbio pravni poredak

Tko je sljedeći? Pita to ostatak manje ili više šokiranog svijeta nakon "specijalne operacije" koja je po nalogu nesuđenog nobelovca Donalda Trumpa provedena u Venezueli. Otmica Nicolása Madura nije prvi takav čin u američkoj povijesti, no on je šokantan pokazatelj da se međunarodni poredak, zahvaljujući Vladimiru Putinu i Trumpu, s treskom urušio. Trump uopće ne skriva da milom ili silom želi Ameriku učiniti velikom, kao što ne skriva ni da je transakcijska politika jedina konstanta njegova djelovanja.

A koliko je borba protiv droge Trumpu bitna, najbolje svjedoči to što je nedavno pomilovao bivšeg predsjednika Hondurasa, u SAD-u osuđenog na višegodišnji zatvor zbog droge. Priča o Venezueli i kokainu lažna je zavjesa kojom Trump prikriva američku glad za naftom ili nekim drugim sirovinama. A svi oni koji odobravaju neovlašteni upad strane vojske u suverenu državu neka se zapitaju: hoće li to opravdavati i kada Trump jednom pokuca na vrata njihove zemlje kako bi je razbio, a Ameriku ponovno učinio "velikom"?