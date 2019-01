Buknula eksplozija u Siriji: Poginula najmanje jedna osoba, 14 ranjenih

Strašna eksplozija dogodila se u Damasku, glavnom gradu Sirije, prenosi The National. Eksplozija je buknula u blizini ruske ambasade, a uskoro se očekuje više informacija. Sirijska državna novinska agencija, SANA, incident je nazvala terorističkom eksplozijom, te nije dala više pojedinosti.

Otkriveno je kako je u eksploziji jedna osoba smrtno stradala, a 14 ih je ranjeno. Podsjetimo, manje od tjedan dana je prošlo od kada su sirijski državni mediji izvijestili o terorističkom napadu na glavni grad. Tvrdilo se da eksplozija nije prouzrokovala nikakve žrtve. Sirijski novinar, Danny Makki, na svojem je Twitter profilu maločas napisao:

-Čuo sam nekoliko kola hitne pomoći u četvrti Al-Adawi, čini se da je IED eksplodirao. Dogodio se glasan prasak, a još uvijek nema riječi o uzročnicima.

Image from the IED explosion in Al-Adawi district in #Damascus a short while ago. pic.twitter.com/7v4KWIQ5JX

Heard several ambulances in Al-Adawi district, seems like an IED went off, loud bang, no word on causialites yet. #DamascusWelcomingMe