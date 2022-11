Strašna je frustracija 'knindže' Borjana, a sramotna aluzija Hrvata na Oluju

Strašna je frustracija s kojom živi kanadski golman Milan Borjan, koji si umišlja da je "knindža" rođen u tzv. republici srpskoj krajini. Diči se da je rođen u pobunjeničkoj tvorevini nastaloj na zločinima nad ne-Srbima, čija je žrtva kao prognani dječak bio i Luka Modrić. Iako je Borjan rođen 1987. u socijalističkoj Hrvatskoj u SFRJ. I on je bio dijete kad je u izbjegličkoj koloni sa svojom obitelji za Oluje 1995. napustio svoj dom u Kninu. Zar je itko sudjelovao u oslobodilačkoj akciji Oluja kako bi se to dogodilo bilo kojem djetetu na okupiranom dijelu Hrvatske!? Cilj Oluje nije bio "Borjan na traktoru", ili kako bi se danas, bez obzira na to što je očito odgajan u velikosrpskom duhu, s njegovim dječačkim iskustvom izrugivali, poigravši se sa sloganom proizvođača traktora John Deere pretvorivši ga u poruku "Nothing runs like Borjan" s potpisom "Knin 95", aludirajući na bijeg za Oluje. Sramotno je što su naši navijači oslobodilačku akciju pretvorili u zločinačku! Kome je to duhovito!? Borjan je u pravu kad autore te poruke i uvredljivog skandiranja proziva za primitivizam. Hrvatska je pet godina trpjela teror i pobijedila u Domovinskom ratu. U toj pobjedi treba ostati velik i ponizan, što znači ne izrugivati se, pogotovo ne s onima koji su u svakom slučaju bili žrtve.