Advent na Knežiji: Dječji program, božićne radionice i koncert Martina Kosovca

Uz bogat obiteljski i dječji program, radionice i niz glazbenih nastupa, Centar za kulturu Trešnjevka i Vijeće gradske četvrti Trešnjevka - jug organiziraju „Advent na Knežiji“ koji će se održati u nedjelju, 14. prosinca, od 16 do 21 sati u Mjesnom odboru Knežija.

Poseban događaj ovogodišnjeg Adventa na Knežiji je večernji božićni koncert Martina Kosovca koji se očekuje u 20 sati. Ovaj mladi i sve istaknutiji vokalist, poznat po emotivnim izvedbama i snažnoj scenskoj prisutnosti, priprema poseban blagdanski repertoar ekskluzivno za ovu prigodu, istaknuli su organizatori.

Prije nego što Martin Kosovec izađe na pozornicu, publika će moći uživati u izvedbama plesne škole Harmony, Puhačkog orkestra „Željezničar“ te vokalne skupine Asante Vocal Group. Osim toga, održat će se lutkarska pripovjedaonica, radionica izrađivanja božićnih ukrasa od filca te inkluzivni božićni sajam. U sklopu inkluzivnog božićnog sajma sudjelovat će Dom za starije osobe Trešnjevka, Udruga Svitanje, akademska slikarica Mercedes Bratoš, koja će raditi face painting, te Udruga za podršku osoba s intelektualnim poteškoćama - Klub Vjeverice.

Advent na Knežiji osmišljen je, kazali su organizatori, kao susret zajednice, umjetnosti i blagdanskog raspoloženja. Program je besplatan i namijenjen svim uzrastima.