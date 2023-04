Strani radnici često žive u neljudskim uvjetima: 'Brzo je naše podzemlje prepoznalo ovo tržište'

Malo je stranih radnika u Hrvatskoj koji otvorene žele govoriti o uvjetima rada. Oni su, naime, često suočeni sa životom u neljudskim uvjetima, a rade za minimalac. O životu i radu u Hrvatskoj govorio je Jindra iz Nepala. "Dobro je sve. Ljudi su uglavnom dobri, ali neki baš i ne. Govore ružne stvari", istaknuo je pa naveo kako ne zna hoće li ovdje ostati. Mnogo nepravilnosti prijavljuju upravo radnici iz Nepala, a sindikat ističe kako oni često žive i rade u katastrofalnim uvjetima. Primjerice, spavaju na betonu i griju se otvorenom vatrom.

“Ja sam bio u nekim mjestima gdje ti ljudi žive. Prvi puta sam se osobno ispričao što im moja država dozvoljava da tako žive. Žive u kućama bez vrata na propuhu, apsolutno neuređen vlažan prostor…”, kazao je za N1 Mario Iveković iz Novog sindikata.

“Nepalci plaćaju 10.000 eura da bi došli tu i onda rade 14 sati dnevno svaki dan, i subotom, za 560 eura. Oni to nikad neće vratiti i to je to moderno ropstvo, egzistencijalno ropstvo. Brzo je naše podzemlje prepoznalo ovo tržište”, dodao je. Naime, dizali su kredite, i to ne u bankama, da bi došli u Hrvatsku. Rade uglavnom dva posla - ujutro građevinu, a navečer dostavu.

Tko želi uvoziti radnike treba otvoriti tvrtku i donijeti potvrdu o nekažnjavanju. S obzirom da nije riječ o previše kompliciranom postupku, broj agencija posljednjih se godina utrostručio. Nadzor provodi Državni inspektorat iz kojeg poručuju da su po osnovi neprijavljene radne snage iz trećih zemalja prošle godine ulovili 526 radnika.

“Treba postrožiti rad agencija i pojačati nadzor. Primjerice na Filipinima kada otvarate agenciju to traje godinu dana, morate proći edukaciju, dobiti sve dozvole i one vam traju četiri godine, a u bilo kojem trenutku može biti opozvana ako se ispostavi da ste nešto radili suprotno propisima”, kazao je Stjepan Jagodin iz agencije Pinoy 385.

Sindikati kažu da se Vlada ne želi baviti ovim problemima kako ne bi ugrozila priljev radne snage. Najavljuju da će postupanje prema stranim radnicima u Hrvatskoj prijaviti nadležnim međunarodnim institucijama.

VIDEO Bizaran zahtjev: Djevojka htjela iznajmiti stan, vlasnica tražila negativan test na trudnoću