DOBRO PROVJERITE

Planirate raditi u Njemačkoj? Sve više poslodavaca traži ovo od radnika, nekima bi to mogao biti problem

VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
27.04.2026.
u 14:16

Prilikom zapošljavanja većih grupa migranata koje su posljednjih godina doselile u Njemačku nepoznavanje njemačkog kao i manjak kvalifikacije pokazao se kao najveća prepreka.

Njemački poslodavci sve češće traže relativno visok stupanj poznavanja njemačkog jezika kod kandidata za popunjavanje radnih mjesta, proizlazi iz studije Saveznog ureda za zapošljavanje objavljene u ponedjeljak.

„57 posto poduzeća od kandidata stranog porijekla traži radi zapošljavanja najmanje stupanj poznavanja jezika na razini B2 i više“, proizlazi iz studija Instituta za istraživanje tržišta rada koji djeluje pri Saveznom uredu za zapošljavanje u Nuernbergu. Stupanj B2 podrazumijeva samostalnu komunikaciju i raspravu u okviru vlastite specijalizacije ili stručnog područja.

Najveći broj poduzeća koja od stranih kandidata za radno mjesto traže visok stupanj poznavanja jezika djeluje unutar financijskog i sektora osiguravanja (79 posto), iza kojeg slijedi sektor obrazovanja i zdravstva. Najmanji postotak poduzeća koja traže visoku razinu poznavanja njemačkog jezika dolazi iz sektora logistike i gastronomije (30 posto).

Veću pozornost kada se radi o poznavanju njemačkog polažu i manje tvrtke dok u većim poduzećima zahtjevi uvelike ovise o profilu radnog mjesta. Prilikom zapošljavanja većih grupa migranata koje su posljednjih godina doselile u Njemačku nepoznavanje njemačkog kao i manjak kvalifikacije pokazao se kao najveća prepreka.

