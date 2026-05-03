FOTO Pogledajte destinacije koje morate vidjeti prije nego bude kasno: Evo i zašto?

Foto: Wang Mingliang/XINHUA
Neke od najpoznatijih svjetskih destinacija za odmor mogle bi progutati more i potpuno ih izbristi s karte. Prema procjenama Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC), do 2100. godine razina mora mogla bi porasti između 43 i 84 centimetra, a u najgorim scenarijima i više, piše Daily Mail.
Foto: Pixabay
To bi dovelo do potapanja nisko ležećih otoka i ozbiljnih poplava u obalnim gradovima. Dok se predviđa da će se veliki gradovi poput New Orleansa i Tokija suočiti s ozbiljnim poplavama, niske otočne nacije poput Maldiva, Fidžija  i Sejšela su u opasnosti od potpunog nestanka.
Foto: Pixabay
Maldivi - Najniža država na svijetu s prosječnom visinom od samo 1,5 metar. Oko 80 % od 1.100 otoka moglo bi postati nenastanjivo već do 2050. godine. Unatoč tome, Maldivi su i dalje jedna od najpoželjnijih destinacija za medeni mjesec i luksuzni odmor.
Foto: Pixabay
Kiribati - Otoci s prosječnom visinom od samo 3 metra. Razina mora ovdje raste čak četiri puta brže od svjetskog prosjeka.
Foto: Pixabay
Bahami - Posebno otok New Providence s glavnim gradom Nassauom. Zbog poroznog vapnenačkog tla poplave dolaze i iznutra, a veliki dijelovi mogli bi biti pod vodom za 75 godina.
Foto: Pixabay
Samoa - Gubitak koraljnih grebena zbog zagrijavanja oceana ostavlja obale bez prirodne zaštite.
Foto: Pixabay
Sejšeli - Luksuzni arhipelag s 115 otoka – većina stanovništva i infrastrukture nalazi se uz obalu.
Foto: Pixabay
Tu su još : Tuvalu - Razina mora porasla je za 21 cm u samo 30 godina. UN procjenjuje da bi do 2100. čak 95 % zemlje moglo biti pod vodom. Maršalovi Otoci - dijelovi glavnog grada Majuro već su potopljeni. Solomonski Otoci - cijeli mali otoci već su nestali, Vanuatu je izuzetno izložen ciklonama i porastu mora. Nizozemska - poznata po svojim vijugavim kanalima i preklapajućim mostovima - odavnosuočila se s izazovom života s vodom, s više od četvrtine svojeg kopna ispod razine mora.
Foto: Reuters/PIXSELL
Do kraja stoljeća, Bangladeš bi zbog porasta plime mogao izgubiti do 17 posto svog teritorija - što bi potencijalno moglo rezultirati raseljavanjem oko 20 milijuna ljudi.
Foto: Reuters/PIXSELL
Venecija Slavni "Plutajući grad" tone za 1–2 mm godišnje, a u posljednjih 20 godina zabilježeno je 18 velikih poplava. Stručnjaci predlažu čak i preseljenje dijela grada na više tlo.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Fidži - poznat po bijelim plažama, ali ekstremni vremenski uvjeti i porast mora već uzrokuju velike štete.
Foto: Pixabay
