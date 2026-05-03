FOTO Pogledajte destinacije koje morate vidjeti prije nego bude kasno: Evo i zašto?

Neke od najpoznatijih svjetskih destinacija za odmor mogle bi progutati more i potpuno ih izbristi s karte. Prema procjenama Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC), do 2100. godine razina mora mogla bi porasti između 43 i 84 centimetra, a u najgorim scenarijima i više, piše Daily Mail.
To bi dovelo do potapanja nisko ležećih otoka i ozbiljnih poplava u obalnim gradovima. Dok se predviđa da će se veliki gradovi poput New Orleansa i Tokija suočiti s ozbiljnim poplavama, niske otočne nacije poput Maldiva, Fidžija i Sejšela su u opasnosti od potpunog nestanka.
Maldivi - Najniža država na svijetu s prosječnom visinom od samo 1,5 metar. Oko 80 % od 1.100 otoka moglo bi postati nenastanjivo već do 2050. godine. Unatoč tome, Maldivi su i dalje jedna od najpoželjnijih destinacija za medeni mjesec i luksuzni odmor.
Tu su još : Tuvalu - Razina mora porasla je za 21 cm u samo 30 godina. UN procjenjuje da bi do 2100. čak 95 % zemlje moglo biti pod vodom. Maršalovi Otoci - dijelovi glavnog grada Majuro već su potopljeni. Solomonski Otoci - cijeli mali otoci već su nestali, Vanuatu je izuzetno izložen ciklonama i porastu mora. Nizozemska - poznata po svojim vijugavim kanalima i preklapajućim mostovima - odavnosuočila se s izazovom života s vodom, s više od četvrtine svojeg kopna ispod razine mora.