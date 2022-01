Stožer civilne zaštite OBŽ donio preporuku za održavanje nastave: Dio učenika prelazi na 'C model'

Nakon razmatranja aktualne epidemiološke situacije na području Osječko-baranjske županije, Stožer civilne zaštite OBŽ danas (18. siječnja 2022. godine) donio je preporuku da se od sutra (19. siječnja) do 28. siječnja 2022. godine nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola te nastava u srednjim školama održava po modelu C (online).

Povod za takvu preporuku je drastično povećanje broja oboljelih od koronavirusa od početka siječnja na području cijele županije, što se između ostalog pokazuje i rekordnim brojem novopozitivnih osoba (14. siječnja bilo je 510 pozitivnih nazala, što je najviše u jednom dan od pojave virusa).

Osobit porast broja pozitivnih, a posredno i odlazaka u samoizolaciju prisutan je u školama. Prema jučerašnjim podacima na području Osječko-baranjske županije, na koronavirus je pozitivno 734 učenika, a u samoizolaciji je 2.527 učenika. Promatrano po razrednim odjelima ukupno je 97 razrednih odjela već na online nastavi. Pozitivno je i 186 nastavnika i 54 nenastavnog osoblja. Od tih ukupnih brojeva na područje Grada Osijeka odnosi se 322 pozitivna učenika i 1.077 u samoizolaciji, a „izvan pogona“ u Osijeku je i 40 skupina s 800 mališana u vrtićima.

Informacije za 18. siječnja 2022.

- obrađenih uzoraka: 695

- pozitivnih nalaza: 349

- novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova: Osijek 190, Đakovo 66, Našice 14, Valpovo 11, Beli Manastir 6, Belišće 4 i Donji Miholjac 2 te na području općina: Čepin 14, Darda 8, Bilje 7, Bizovac 6, Erdut 4, Antunovac i Ernestinovo po 3, Čeminac i Semeljci po 2, Draž, Kneževi Vinogradi, Magadenovac, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci i Vladislavci po 1

- 77­ hospitaliziranih osoba (61 u KBC Osijek, 16 u OŽB Našice) od kojih su 14 u Respiracijskom centru

- preminule su tri osobe (s područja grada Našica te općina Bilje i Vladislavci, u dobi od 19, 73 i 87 godina)

- 1.041 osoba u samoizolaciji

* Od 12. do 18. siječnja 2022. godine policijski službenici proveli su 135 provjera osoba u samoizolaciji i utvrdili 3 kršenja te mjere (u Osijeku, Valpovu i Belom Manastiru). Obavili su i 635 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu su utvrdili 4 kršenja propisanih mjera (u Osijeku, Valpovu, Našicama i Donjom Motičini).

* Inspektori i službenici civilne zaštite u razdoblju od 10. do 16. siječnja 2022. godine obavili su 82 nadzora provođenja epidemioloških, pri čemu nisu utvrdili nepravilnosti.

* Na području Osječko-baranjske županije cijepljeno je ukupno 65,4 % odraslog stanovništva. Samo prošlog tjedna cijepljena je ukupno 7.631 osoba, s tim da je najviše interesa bilo za booster dozu cjepiva (6.186 osoba), dok je 660 osoba cijepljeno prvom dozom, a 785 drugom dozom.

