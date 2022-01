Što želi vođa Putin? Ne treba zaboraviti da je glavni cilj već ostvario

Unatoč zaglušujućim zapadnim najavama ruske invazije na Ukrajinu i dalje nije jasno zašto bi se ruski vođa Vladimir Putin u ovom trenutku upustio u krajnje opasnu ratnu avanturu od koje bi Moskva mogla imati puno više štete nego koristi. To pogotovo vrijedi u situaciji kad Moskva ključne ruske ciljeve, a to su moratorij na nastavak proširenja NATO saveza i osiguranje ruske strateške stabilnosti, može ostvariti mirnim putem.



Osiguranje strateške sigurnosti za Moskvu preduvjet je za dogovor o globalnoj strateškoj stabilnosti, pri čemu se Kremlj očito rukovodi načelom da ni drugi neće biti sigurni dok Rusija ne bude sigurna. Iako moratorij na proširenje NATO-a, što je najvažniji zahtjev Rusije, nikad neće biti službeno prihvaćen, on je već činjenica s obzirom na to da je članstvo Ukrajine i Gruzije u NATO-u, i to na dulji rok, nezamislivo. Protive mu se Njemačka i Francuska, ključne europske članice NATO-a, a to članstvo, koje uključuje i američku vojnu prisutnost u tim zemljama, nije u interesu ni ostalih članica NATO saveza, baš kao ni sigurnosti i stabilnosti sjevernoatlantskog prostora.