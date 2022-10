Što se dogodilo Eurokremu? Ne radi se više po staroj recepturi, ovo je razlog

Svima dobro znani Eurokrem, proizvođača Swisslion-Takovo, više se ne pravi po tradicionalnoj recepturi i licenci tvrtke Gandola iz Italije na koju su potrošači navikli. Danas, Eurokrem ima posve drukčiji sastav. Od 10 posto lješnjaka u starom receptu, novi je zadržao tek 3, a kako maslac, kojega je u Eurokremu bilo 9 posto, spao je na samo četiri. Zašto se ovaj potpuno drukčiji proizvod kupcima servira po istoj, ako ne i višoj cijeni?

Dejan Gavrilović iz srpske Udruge potrošača Efektiva rekao je da smanjenjem količine određenih sastojaka to više nije isti proizvod, već samo vizualno podsjeća na Eurokrem. A isto, piše srpski Blic, govore i građani, koji su primijetili da okus Eurokrema više nije isti. No kada je i zašto došlo do promjene recepture, te što se dogodilo s talijanskom licencom, iz Swissliona nisu odgovorili.

Eurokrem, nekada i sada!



Nekada se proizvodio po licenci firme Gandola iz Italije (prva slika).



Sada ima svoju recepturu, nešto drugačije sastojke. Pitali smo kompaniju Swisslion za objašnjenje. Nisu odgovorili, verovatno i neće.



Razlika između nekadašnjeg i ovog sada?

S obzirom na to da se danas Eurokrem pravi s mnogo manje sastojaka, logično je zaključiti da mu se smanjila i kvaliteta, pa je upitno kako mu se nije smanjila i cijena. Gavrilović ističe i kako je tvrtka trebala upozoriti na promjenu, no i da ne postoji formalna obaveza da to učine.

"Ako su već izgubili licencu, mislim da su trebali promijeniti i izgled brenda, staviti drugu boju ambalaže ili promijeniti naziv da upozore potrošače" smatra. U svakom slučaju, formalno zakon nisu prekršili jer na novom pakiranju piše količina sastojaka, a to što su oni drukčiji u odnosu na prijašnje nije kršenje zakona, objasnio je Gavrilović.