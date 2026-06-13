U Vrlici počinje gradnja POS-ovih stanova za 12 obitelji

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u petak u Splitsko-dalmatinskoj županiji te je u Vrlici položio kamen temeljac za izgradnju višestambene zgrade iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), a potom u Dugopolju održao sastanak s gradonačelnicima i načelnicima s područja županije na temu priuštivog stanovanja te potpisao ugovore za četiri projekta zelene urbane infrastrukture.

U Vrlici je službeno počela gradnja POS-ove zgrade vrijedne dva milijuna eura zbog koje će 12 mladih obitelji dobiti priliku riješiti svoje stambeno pitanje i ostati živjeti u svom kraju. Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić istaknuo je kako je interes građana za ovakav model stanogradnje u Vrlici potvrđen provedenom anketom među stanovnicima. – Upravo je to možda i najvažnija poruka našeg današnjeg dolaska u Vrliku. Naš je cilj omogućiti svakoj jedinici lokalne samouprave koja iskaže interes i potrebu da svojim građanima osigura priuštivo stanovanje. Takve ćemo projekte podupirati i realizirati, prije svega sredstvima državnog proračuna – poručio je Bačić.

Naglasio je kako se na području Splitsko-dalmatinske županije već gradi 105 stambenih jedinica u sklopu postojećih modela stanogradnje, dok novi investicijski ciklus temeljen na Zakonu o priuštivom stanovanju predviđa izgradnju ukupno 512 novih stanova diljem županije. – Od Hvara i Brača, preko Makarske, Ciste Provo i Gradca, pa sve do Vrlike, nastavljamo ulagati u projekte koji mladim ljudima omogućuju ostanak u svojim sredinama. Dio stanova bit će namijenjen prodaji, a dio dugoročnom najmu, kako bismo pomogli onima koji danas ne mogu kupiti vlastiti dom – rekao je ministar.

Nakon Vrlike, Bačić je u Dugopolju održao radni sastanak s predstavnicima gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije posvećen provedbi nacionalne politike priuštivog stanovanja. Tom je prilikom istaknuta važnost suradnje države i jedinica lokalne samouprave u stvaranju uvjeta za ostanak mladih te ravnomjerniji razvoj županije.

U Dugopolju su potpisana i četiri ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture financirane iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Ugovore su dobili Općina Tučepi za projekt "Tučepi Green Line", Općina Gradac za projekt "ReGreen Gradac", Grad Solin za projekt "Green Solin" te Grad Makarska za projekt uređenja parka Peškera. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za ova četiri projekta iznosi više od 4,5 milijuna eura. Riječ je o dijelu nacionalnog programa kojim se u Hrvatskoj sufinanciraju 72 projekta vrijedna 131 milijun eura.