Što nas očekuje: Gotov je toplinski val, temperature će se spustiti, a moguće su i nevere

U četvrtak će biti pretežno ili djelomice sunčano te u većini krajeva vruće. I dalje ne posve stabilno pa su mjestimice mogući pljuskovi, vjerojatnije poslijepodne, osobito u Dalmaciji i gorju, no malo kiše ne može se isključiti i ujutro u dijelu unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, podno Velebita i jaka, a danju većinom sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, duž obale i na otocima između 22 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C, navodi DHMZ.

Foto: DHMZ

U sunčaniji petak osjetno će zagrijati, no samo prolazno, jer već potkraj petka i u noći na subotu sa zapada dolazi novo naoblačenje, mjestimična kiša, grmljavina i osvježenje. Manje kiše i više sunca već od nedjelje, a početkom kolovoza ponovno i vruće, na Jadranu s burom", sažeta je tjedna prognoza koju je za kratku HRT pripremio Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

"U petak na Jadranu sunčano i vruće. Potkraj petka na sjevernom dijelu porast naoblake i mjestimična kiša i grmljavina, do sredine subote i na jugu. Moguće su nevere, uz njih i pojačan vjetar, često sjeverozapadnog smjera. U sunčanu nedjelju manje vruće, uz jačanje bure, osobito na sjevernom dijelu", navodi meteorolog.

U subotu će biti zamjetno svježije i promjenjivo, povremeno kiša, moguće i nevrijeme. U nedjelju opet sunčano, popodne s umjerenom naoblakom, no uglavnom suho i mnogima ugodno toplo.