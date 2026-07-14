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OBJE STRANE POVEĆAVAJU VOJNI PRITISAK

Najveća eskalacija od početka rata: Hormuz opet zatvoren, cijena nafte raste

Autor
Hassan Haidar Diab
14.07.2026.
u 19:03

SAD je pooštrio gospodarski pritisak ukidanjem izuzeća koje je Iranu omogućavalo dio izvoza nafte, što predstavlja još jedan korak prema obnovi strožeg režima sankcija

Napad Sjedinjenih Američkih Država na Iran ušao je u novu, znatno opasniju fazu sukoba, a odgovor Teherana pokazao je da se rat više ne vodi samo između dviju država, nego prijeti zahvatiti cijelu regiju Perzijskog zaljeva. Nakon novih američkih udara na više od 300 iranskih vojnih ciljeva, uključujući sustave protuzračne obrane, baze bespilotnih letjelica, raketne položaje i pomorske kapacitete, Iran je pokrenuo koordinirani odgovor raketama i bespilotnim letjelicama na američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru, Omanu i Jordanu. Istodobno je Teheran ponovno objavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za prijevoz nafte i plina, iako Washington tvrdi da plovidba nije u potpunosti prekinuta. Naftno tržište odmah je reagiralo pa je cijena nafte porasla između tri i pet posto zbog straha od dugotrajnijih poremećaja u opskrbi iz Perzijskog zaljeva. Istodobno, Sjedinjene su Države dodatno pooštrile gospodarski pritisak ukidanjem izuzeća koje je Iranu omogućavalo dio izvoza nafte, što predstavlja još jedan korak prema obnovi strožeg režima sankcija.

Ključne riječi
Hormuški tjesnac Bliski istok rat na Bliskom istoku Iran SAD

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