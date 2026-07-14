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U SABORU DP-OVA REZOLUCIJA O HRVATIMA U BIH

Grmoja i Raspudić: To je bevanda, kamilica s HDZ-ovim lakastivom, maćuhica, samokastracija, izdaja...

Zagreb: Nikola Grmoja o razoluciji o BiH
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Autor
Božena Matijević
14.07.2026.
u 15:38

Čak i ako se radi o bevandi, to je hrvatska bevanda. Hoćemo li je pojačavati ili razvodniti ovisi o budućim okolnostima, uzvratio je Penava

– Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH šalje jasnu poruku da će Republika Hrvatska koristiti svoj međunarodni položaj da bi zaštitila interes Hrvata u BiH jer neće dalje pasivno promatrati preglasavanje Hrvata, ali ne nauštrb bilo koga, već u smislu jednakopravnosti sva tri naroda – kazao je danas u Saboru čelnik DP-a Ivan Penava predstavljajući DP-ov prijedlog Rezolucije. Pritom je dodao da preglasavanje Hrvata u BiH nije posljedica kompleksnog izbornog sustava ili nekog periodičnog događaja već se radi o "organiziranoj političkoj aktivnosti vrlo lošeg karaktera" na što su Hrvatska i Hrvati dužni reagirati. – Zato se u Rezoluciji, kao jedna od mogućnosti, spominje hrvatska izborna jedinica "kao sasvim legitimno rješenje koje će ukloniti problem preglasavanja". Od 2006. imamo situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnika u Predsjedništvu te se tako manipulira svime što je potpisano – istaknuo je Penava. 

Na tu predloženu DP-ovu rezoluciju najviše su se u višesatnoj raspravi okomili zastupnici Mosta te nezavisni Nino Raspudić, ocijenivši da je DP iz izvornog teksta Rezolucije, pod jakim pritiscima HDZ-a, izbacio ono najbitnije te ga je toliko razvodnio i ublažio da sama Rezulcija zapravo neće služiti ničemu. – Od prvotne verzije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo konstitutivnost hrvatskog naroda u BiH, ne smiju biti valuta u nečijoj međunarodnoj karijeri, karijeri Andreja Plenkovića koji se ne želi zamjeriti nikome – kazao je Mostov Nikola Grmoja, iznijevši potom Mostove zahtjeve koje bi trebalo prihvatiti i ugraditi u tekst Rezolucije. – Čak i ako se radi o bevandi, to je hrvatska bevanda. Hoćemo li je pojačavati ili razvodniti, ovisi o budućim okolnostima – uzvratio mu je Penava. 

– Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, a onda ste kamilici dodali malo HDZ-ova laksativa o europskom putu BiH. Dakle, pred nama je kamilica s laksativom. Tko vam je uškopio rezoluciju? Mate Granić, Zvonimir Frka Petešić ili Andrej Plenković osobno? – neumoljiv je bio Raspudić nazvavši DP-ov prijedlog još i uškopljenim, samokastracijom, maćuhicom, pa čak i izdajom. Nakon što je verbalno satrao predstavljenu "uškopljenu" Rezoluciju, Raspudić je DP-u ipak uputio i jednu pohvalu, to da je "skinuo masku HDZ-u pa se vidi koliko se i kako HDZ brine o Hrvatima u BiH." Na kraju je Raspudić i DP-u i HDZ poručio "e pa, nećete još dugo". Pošto je Raspudić, unatoč paljbi, na kraju kazao da će na sutrašnjem glasanju ipak podržati Rezoluciju, Penava mu je uzvratio da se pogubio u dualizmu, da ide iz krajnosti u krajnost i da ne razumije kako će to Raspudić glasati za nešto što sam naziva izdajom.  Ipak, činilo se da je Penavi zapravo bilo milo slušati ono što govore i Grmoja i Raspudić, da bi najradije i sam tako grmio da smije od HDZ-a. Ukratko, bilo je i više nego jasno da Penava podržava svaku onu oštru opasku koju su iznijeli Grmoja i Raspudić jer su se sve te opaske uglavnom odnosile na HDZ i samog Andreja Plenkovića. Zato je u jednom trenutku i rekao: – Puno je teže nešto odraditi konkretno u odnosu na ono što se govori.  A onda se za riječ javio SDSS-ov Milorad Pupovac

– Onaj tko pokreće ovo pitanje trebao bi biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije. DP čini svašta da onemogući sva prava Srbima u Hrvatskoj. DP šuti o velikoj podzastupljenosti velikog dijela građana Hrvatske. DP nećemo čuti da su žene i muškarci u mnogim djelatnostima u Hrvatskoj potplaćeni. DP o tome ne govori. DP stoga teško može biti kredibilan i legitiman i po pitanju Hrvata u BiH zbog očigledne činjenice da on tu inicijativu pokreće samo kako bi zaustavio sunovrat svog rejtinga na političkoj sceni, a ne zbog dobrobiti Hrvata u BiH. Nakon opjevavanja Ante Pavelića te Jure i Bobana sjetio se DP sad Hrvata u BiH. Način na koji se traži nešto može biti važniji od toga što se time traži. I onaj koji traži postaje važniji od onoga u čije se ime traži. Ono što je izvorno tražio DP bliže je produbljivanju i pogoršanju situaciji u BiH nego pomaganju i pomoći. S obzirom na to tko je i kako tu Rezoluciju predložio, nerealno je očekivati da se položaj Hrvata u BiH može poboljšati i ojačati, a za nadati se da se neće oslabiti.

Hrvati u BiH trebaju bolje i pouzdanije izborne mehanizme. Proigrali ste svoje vukovarske karte, taj ste grad držali taocem svoje politike. I Hrvatsku ste držali taocem svoje politike, a sad ste se dohvatili bosansko-hercegovačkih karata. Manite se toga jer su to najopakije karte, nisu to vaše karte, to su karte vašeg većeg koalicijskog partnera. Vaše su karte tri ministarstva i mjesta deset državnih tajnika u Hrvatskoj, po njima će građani ocijeniti vašu političku igru. Ovo što govorim dobronamjeran je savjet onih na kojima ste gradili svoju kulu od karata – kazao je Pupovac, što je DP-ova Stipu Mlinarića navelo da Pupovcu ljutito replicira kako je ogorčen jer je DP izbacio SDSS iz vlasti. – A kada ste već tako dobrohotni, recite mi gdje je dr. Šreter, gdje su moji nestali suborci – zatražio je Mlinarić od Pupovca koji mu je uzvratio da bi odgovor na pitanje gdje je dr. Šreter mogao pronaći pogleda li u svoj novčanik. Kako je uslijedilo još komentara iz redova DP-a, Pupovac im je svima kazao: – Vidim da ste čuli, ali vidim da niste razumjeli, a stalo mi je da razumijete. 

Uključio se potom i Penava s porukom Pupovcu. – Čuli smo vas, razumjeli smo vas. To što govorite zločesta je, deplasirana teza. Uvijek prvo klevećete, sa svim mogućim blatom nabacujete se po DP-u da biste onda na kraju, kao, dobronamjerno i bez imalo zlopamćenja nešto sugerirali. Uvijek ste radili na podjeli Srba u Hrvatskoj – obraćajući se Pupovcu kazao je Penava.  A onda je, vezano uz pitanje položaja Hrvata u BiH, onaj prvotni tako vidljivi sklad u razmišljanjima između Mosta i DP-a, samo što potonji nisu smjeli to i jasno pokazati, pomutio istup Mostova Mire Bulja koji je kazao da su SDSS i Pupovac dobro došli DP-u i Penavi, uz opasku da SDSS-ovom i Pupovčevom etnobiznisu posao nikada nije bolje cvjetao nego sad kada je DP na vlasti.  – Nikada više meni nemoj reći da su Pupovac i SDSS meni dobrodošli – sav užaren poručio je Penava Bulju, a za to vrijeme potpredsjednik Sabora Željko Reiner samo se smijuljio. 

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Miro Bulj Stipo Mlinarić Milorad Pupovac Nino Raspudić Nikola Grmoja Ivan Penava rezolucija Rezolucija o Hrvatima u BiH Domovinski pokret Hrvati u BiH Hrvatski sabor BiH

Komentara 8

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FR
franco1
15:55 14.07.2026.

Pa sto se Pupovac javlja? Eno mu Srbi u Bosni i Dodik javno vele kako Hrvati u BiH trebaju imati svoj entitet. Znaci, jedino su Muslimani protiv, a protiv su jer racunaju kako bi mogli nadglasavati Hrvate i jednog dana sve kontrolirati.

KL
Klarahrv
15:42 14.07.2026.

Javili se Ćuprijaši. Baš se pravi javili.

ST
Stradivari777
16:24 14.07.2026.

Poklopise Mostovci i Nino ovaj ostatak ostataka dp a. A stvarno im je rezolucija kamilica. Nista od toga ne bu...

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