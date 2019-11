Novi blagdan 18. studenoga: Što kažu Vukovarci i gradonačelnik Penava

Odlukom Vlade i Sabora iduće godine 18. studenoga, kada se obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i stradanje Škabrnje 1991., postat će novi državni blagdan te samim time i neradni dan. Taj novi državni blagdan dobio je naziv – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

– Trenutak je da 18. studenoga postane državni blagdan jer upravo prepoznatljivost događanja i brojke posjetitelja pokazuju da je to nešto živo i što narod prepoznaje. Pozdravljam ovaj potez. Svatko onaj tko drži do Grada Vukovara i onih koji su dali žrtvu za ovaj grad neka dođe i pokloni se – rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. I dok Penava ne krije svoje zadovoljstvo, mišljenja Vukovaraca više su nego podijeljena. Neki su za, neki protiv, a neke nije briga. Ipak, svi se slažu da je prije bilo kakve odluke trebalo pitati same građane Vukovara, a posebno one koji su sve to preživjeli.

Dobra ideja, ali...

– Po meni je to dobra ideja jer će sada 18. studenoga ući u povijest i znat će se što se toga dana dogodilo u Vukovaru. Mislim da je dobro da se jedan dan u godini posveti žrtvi naših najmilijih. Međutim, mislim da sama formulacija blagdana nije najbolja i da je tu trebalo više razmisliti. Osobno me žalosti što nas kao stradalnike nitko ništa nije pitao ni uopće kontaktirao – rekao je Igor Gavrić, čiji je otac ubijen na Ovčari.

Vukovarska medicinska sestra Lena Vrtarić nikako ne prihvaća da 18. studenoga postane državni blagdan i neradni dan.

– Taj dan može biti neradni dan, ali nikako ne blagdan. Kada je blagdan, onda se nešto slavi, roštilja, veseli… Međutim, Vukovar 18. studenoga nema što slaviti. Osobno sam do zadnjega dana bila u Vukovaru i nagledala se i ranjenih i mrtvih. I suprug mi je završio u logoru. Uostalom, ispada da toga dana slavimo bitku koju smo izgubili. Za mene je 18. studenoga dan užasa ili dan pakla, ali nikako ne državni blagdan – kaže Vrtarić, dodajući da Kolona sjećanja i sve što ide uz nju tih dana svakako treba ostati i dalje i da je to primjereno.

Prema njezinim riječima, ako se već trebao odrediti neki datum kao državni blagdan, a da je vezan za Vukovar, onda je to trebalo biti 15. siječnja, na dan kada je završila mirna reintegracija Podunavlja pa i samoga Vukovara. Slično razmišlja i vukovarski branitelj i logoraš Ivan Lukić koji je poslije pada obrane grada završio u srbijanskim logorima.

– Mislim da je riječ o dobroj namjeri, ali jako lošoj formulaciji i da bi sve vrlo lako moglo krenuti u pogrešnom smjeru. Po mnogima 18. studenoga ne bi trebao biti državni blagdan, nego bi trebalo smisliti nešto drugo. Blagdan je nešto što se slavi, a Vukovar i Škabrnja toga dana nemaju što slaviti. To su za nas pretužni dani – kaže Lukić.

Zašto nisu nas pitali?

Objašnjavajući svoje riječi, Lukić kaže da je upravo 18. studenoga, nakon sloma obrane, zabilježena masa ubojstava i zločina. Prema njegovim riječima, upravo 18. studenoga u vukovarskoj su bolnici odvajani civili i branitelji koji su poslije pobijeni na Ovčari. Toga 18. studenoga na tisuće Vukovaraca bile su prinuđene napustiti svoj grad.

– Smeta mi što nas stradalnike nitko ništa nije pitao, nego odluku donose ljudi koji nisu u obzir uzeli sve činjenice – zaključio je Lukić.

