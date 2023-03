Što ako BiH napuste visoki predstavnici, a vlast preuzmu oni koje su pokušavali smijeniti

Među brojnim specifičnostima Bosne i Hercegovine kao države je i podatak da njome već 28 godina, u manjoj ili većoj mjeri, upravljaju međunarodni visoki predstavnici. U Daytonu zamišljen kao privremena institucija, koja treba zaraćenim narodima u BiH pomoći da prijeđu iz postkonfliktnog u demokratsko društvo i izgrade funkcionalnu državu, Ured visokog predstavnika (OHR) do danas je ostao nezaobilazan akter bh. politike. Ukupno osam visokih predstavnika izmijenjalo se od 1995. do danas u pokušaju da pomognu u izgradnji moderne države. Barem im je službeno to bila zadaća, a koliko su djelovali u tom smjeru, ovisi o tome iz čije se perspektive, bošnjačke, srpske ili hrvatske, gleda na njihov učinak. U svakom slučaju, svatko od njih ostavio je određeni trag u novijoj povijesti, a posljedice njihovih odluka i danas se itekako osjete. Za Hrvate su one bile uglavnom katastrofalne.