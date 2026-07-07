Čekate paket? Hrvatska pošta upozorava na lažni SMS zbog kojeg možete ostati bez novca, objavila i kako ga prepoznati

Hrvatska pošta upozorila je građane na novu prijevaru koja se širi SMS porukama. Riječ je o lažnim obavijestima u kojima se primatelje poziva da putem poveznice ažuriraju podatke o dostavi pošiljke. Iz Hrvatske pošte ističu da je riječ o lažnom predstavljanju u njihovo ime te pozivaju sve koji prime sumnjivu poruku da je ignoriraju i ne otvaraju poveznice navedene u poruci. U suprotnom, upozoravaju, građani riskiraju krađu novčanih sredstava. Lažne obavijesti najčešće se mogu prepoznati po sumnjivoj internetskoj adresi, gramatičkim pogreškama, tekstu na engleskom jeziku i nejasnim poveznicama. Na takvim se stranicama od korisnika u pravilu traži unos broja bankovne kartice te CVC ili CVV broja. Iz Hrvatske pošte napominju da je službena domena Hrvatske pošte isključivo posta.hr te da je već jedan od navedenih elemenata dovoljan znak da je poruka lažna. Objavili su i primjer lažne SMS poruke kako bi građani lakše prepoznali prijevaru i izbjegli otvaranje sumnjivih poveznica.

Foto: Hrvatska pošta

Naglašavaju i da službene obavijesti sadrže broj pošiljke, koji se može provjeriti u sustavu za praćenje pošiljaka Hrvatske pošte. Ako građani zaprime lažni SMS baš u razdoblju kada očekuju paket, iz Hrvatske pošte poručuju da je riječ o slučajnosti. Osnovne podatke o pošiljci mogu provjeriti samo primatelj ili pošiljatelj, i to uz broj pošiljke te ako je za pošiljku odabrana usluga praćenja. Iz Hrvatske pošte dodatno ističu da je plaćanje ili provođenje bilo kakve transakcije vezane uz dostavu paketa moguće isključivo poštaru na dostavi, u poštanskom uredu ili na paketomatu.