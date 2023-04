Stižu reakcije na Banožićev kredit: 'On je u svom mandatu jedino rješavao povećanje svog stambenog prostora'

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja danas je u Saboru novinarima komentirao nove vijesti oko ministra obrane Marija Banožića te što očekuje od sutrašnje sjednice saborskog Odbora za pravosuđe na kojoj će se naći i prijedlog za donošenje zaključka o sazivanju tematske sjednice Odbora na temu rada Uskoka i DORH-a, i to u kontekstu ostavke šefice Uskoka Vanje Marušić.

Na novinarsko pitanje očekuje li da bi se i Zlata Hrvoj Šipek i Vanja Marušić mogle pojaviti od Odborom za pravosuđe, i to nakon jučerašnjih izjava Dražena Bošnjakovića, Grmoja se referirao i na rad saborskog Antikorupcijskog vijeća kojem je on na čelu i koje je Zlatu Hrvoj Šipek već nekoliko puta pozivalo na saslušanje?

- Odustao sam od pozivanja Zlate Hrvoj Šipek na Antikorupcijsko vijeće jer smo više puta zvali DORH i molili za termin, no mjesecima se nitko nije javljao. Valjda nisu dobili "zeleno svjetlo" od AP-a pa sam odustao. A što će biti na Odboru za pravosuđe? Ne znam. Možda u svrhu sanacije štete Zlata Hrvoj Šipek sad dođe na sjednicu, iako kada god je do sada došla u Sabor to nije završilo dobro po nju jer je svaki put bila uhvaćena u laži. to se događalo od Odbora za pravosuđe do plenarne sjednice Sabora. Uglavnom, sutra će biti jedan zanimljiv dan. Ujutro je sjednica Odbora za pravosuđe, a kasnije će Antikorupcijsko vijeće donijeti zaključke vezano uz saslušanja oko Ine kako bismo ovu priču oko Ine ne zaključili, jer je Ina "neverending story", no na temelju svega onoga što smo mogli čuti na saslušanjima Antikorupcijsko vijeće može donijeti zaključke vezane uz Inu - kazao je Grmoja i nastavio kako je cijela ta priča oko Hrvoj Šipek i Marušić jedna bajka.

- No to je bajka koju više ne mogu pričati ni svojoj kćeri. Mogao sam je pričati prije koji godinu, no sad više ne, jer mi kćer ima osam godina. Da joj ispričam da šefica Uskoka odlazi zbog prometne nesreće koja se dogodila prije godinu dana i koju je počinio njezin vozač i da je sve oko te nesreće odrađeno prema propisu, gdje ništa nije zataškavano, naravno da ni moja kćer u to ne bi povjerovala. U to ne vjeruje ni hrvatska javnost. Jasno je da se radi ili o obračunu Zlate Hrvoj Šipek s Vanjom Marušić koji je započeo još s onom famoznom konferencijom za medije kada je Vanja Marušić rekla da je upoznala Zlatu Hrvoj Šipek s predmetom "Žalac" pa ju je Zlata Hrvoj Šipek prostrijelila pogledom ili, kako pišu neki mediji, ima veze i s činjenicom da afere "Žalac" i "Rimac" sežu sve do ureda samog premijera Andreja Plenkovića. Ni to me isto ne bi čudilo jer je taj sporni softver predstavljen u Banskim dvorima, a Andrej Plenković, koliko god to njemu bilo krivo, također se spominje u tom dopisivanju između Žalac i Rimac. Jasno je što se ovdje događa. Imamo glavnu državnu odvjetnicu koja je prikrivala korupciju, koja je od OLAF-a sakrivala predmet "Žalac" i koja oko tog predmeta ništa nije poduzela. I sad je ona ta koja je zbog proceduralnih razlog natjerala Vanju Marušić na ostavku - pojasnio je Nikola Grmoja svoj stav.

Na pitanje novinara referirao se i na najnoviju jutrošnju informaciju da je ministar Mario Banožić dobio APN-ov subvencionirani kredit. Kakva se poruke time šalje javnosti, zanimalo je novinare.

- Taj bi se APN-ov kredit trebao dobivati za prvu nekretninu. Nije mi jasno da ako netko ima stan od 80 kvadrata dobiva APN-ov kredit za neku veću nekretninu. Velika većina naših građana živi u manjim stanovima ili kućama nego što je tih 80 kvadrata. Nije dobra poruka da netko na funkciji rješava svoje stambeno pitanje jer je Banožić imao riješeno stambeno pitanje. Po meni je sam zakon čudan jer je APN doveo do rasta cijena nekretnina u Hrvatskoj. Na početku se to činilo kao dobar model. No s druge strane, ako gledamo što je ministar Banožić napravio kao ministar, možemo reći reći da je on u svom mandatu jedino rješavao povećanje svoga stambenog prostora. S vojskom stvari ne funkcioniraju, imamo aferu zbog koje ga se može uhititi, oko državnih nekretnina, i čudim se da se po tom pitanju ništa nije napravilo, kao što ništa nije napravljeno ni po pitanju Marka Milića, Krunoslava Katičića, Dragane Jeckov i ostalih. Ovo nije dobro za HDZ, iako ćemo vrlo vjerojatno kroz nekoliko dana imati novu anketu da HDZ-u raste popularnost - uzvratio je Mostov zastupnik.

Na kraju je na pitanje - treba li netko s ministarskom plaćom uopće subvenciju građana koji nemaju toliko novca kao ministar, kazao: - To je pitanje - vrijede li neki kriteriji za sve. Ali ovdje nije samo to pitanje, ovdje je pitanje ako imate nekretninu, a Banožić ima vrlo solidnu nekretninu i ne rješava svoje stambeno pitanje, treba li dobiti subvencionirani kredit. APN eventualno ima smisla za rješavanje stambenog pitanja oko prve nekretnine.

Benčić: Banožić je dokazao da nema osobni ni politički integritet, kao ni cijela ova Vlada

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić također je komentirala vijest o Banožićevom subvencioniranom kreditu.

- Ministar Banožić sjajno koristi apsolutno sve što ova država visokim dužnosnicima omogućuje. Od činjenice da ima već stan u svom vlasništvu do toga da koristi državni stan u Zagrebu i toga da će mu na kraju država s 25 tisuća eura subvencionirati kredit za gradnju kuće. Činjenica je i to da ministar možda zaista udovoljava uvjetima koje je APN postavio za dobivanje tog kredita. I što nam to govori o kriterijima APN-a? Koga zapravo ova država subvencionira za kupnju stanova? Prvo one koji imaju kreditnu sposobnost. Dakle, one koji su u najtežem položaju ne subvencioniramo jer nemaju kreditnu sposobnost. Drugo, mi javnim novcem subvencioniramo ministra koji ipak ima dva puta veću plaću od prosječne, i to za kupnju treće nekretnine. Druge u vlasništvu, a treće u korištenju. Čak ako su i kriteriji takvi kakvi jesu pa im on udovoljava, pa kako je normalno da se državni dužnosnik u rangu ministra na tako nešto odluči?! I to je sad već pitanje osobne i političke odgovornosti.

Kakvu poruku on time šalje? Ima jako puno stvari koje su zakonom propisane i dozvoljene dužnosnicima, ali do osobnog i političkog integriteta je i odgovornosti prema javnosti da se to ne koristi ako za to ne postoji apsolutna potreba. To nije samo pitanje subvencioniranja kredita nego i mogućnosti dobivanja stana na korištenje, kao i putnih troškova. Banožić je dokazao da nema osobni ni politički integritet, kao ni cijela ova Vlada. A Plenković, koji je sa svojim "radar za kadar" sistemom birao te ministre, neka sad jasno kaže - je li normalno da netko tko ima 90 ili ne znam koliko kvadrata stana u Vinkovcima koristi državni novac da bi kupio ili izgradio sljedeću nekretninu, umjesto da je to prepustio nekome kome to stvarno treba - očitala je saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić danas lekciju i premijeru Andreju Plenkoviću i ministru Mariju Banožiću komentirajući novinarima u Saboru vijest o Banožićevom subvencioniranom kreditu.

Video: Hrvatski sabor tužio tajnicu, pa izgubio na sudu