Orešković: Na vlasti imamo predatore koji otimačinom i silom provode što ih je volja

Da u proteklih sedam godina koliko je HDZ na vlasti Andrej Plenković nije "potaracao" sve neovisne antikorupcijske institucije, tada Mario Banožić već odavno ne bi bio ministar pa bi se tada njegovi zahtjevi za dodjelom subvencioniranih kredita doista mogli razmatrati onako kako se razmatraju i zahtjevi svih ostalih građana. Nažalost, mi smo daleko od takve situacije.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uvijek je imalo stav da dužnosnici mogu ostvariti neke privilegije i beneficije kao što to mogu i svi drugi građani, ali pod uvjetom da građanima daju prednost.

Odnosno, da oni svojim zahtjevom i svojom privilegijom nikoga od građana ne isključe. Nisam sigurna da je taj kriterij ispoštovan i u ovom slučaju ministra Banožića i APN-a. No, Povjerenstvo je sad znatno oslabljena institucija pa više ne može promovirati one standarde dobrog upravljanja i etičnosti koje smo nekada imali. Za Banožića tvrdim da odavno nije više trebao biti ministar. Podsjetit ću na onu aferu kada je sam sebi kao ministar državne imovine dodijelio stan na koji nije imao pravo. To je jedna teška zloupotreba položaja i ovlasti za koju je trebao biti sankcioniran, ne samo kroz postupak pred Povjerenstvom, nego je tu nadležno i tijelo kaznenog progona. Odnosno, i DORH je u tom slučaju trebao odraditi svoje - kazala je danas novinarima u Saboru zastupnica Centra Dalija Orešković komentirajući najnovije informacije vezane uz ministra obrane Marija Banožića i dobivanje APN-ova subvencioniranog kredita.

No, Orešković je tom prilikom podsjetila na još nešto što se nedavno dogodilo. - Priča ide korak dalje. Nedavno smo imali situaciju gdje je Sabor raspravio dva izvješća o obrani, ona za 2020. i 2021., koja su Saboru upućena u proceduru bez da je prethodno o njima zatraženo mišljenje predsjednika države. Tu je Vlada kršila zakon, a Sabor je putem HDZ-ove vladajuće većine na to i pristao. Znači, parlament je razmatrao izvješća bez da su ispunjeni zakoni, a Sabor je taj koji zakone donosi. I sve to skupa prošlo je bez ikakvih posljedica. Naime, čini se da u ovoj državi ne postoji nikakav pravni lijek kojim bi se mogle sankcionirati ovakve situacije. I to samo dodatno potvrđuje koliko smo pod vlašću HDZ-a oslabili kao pravna i institucionalno sređena država. Toga naprosto više nema. Mi sada na vlasti imamo predatore koji otimačinom i silom provode što ih je volja, a institucije koje su nekada služile kao prevencija korupcije i represerija već počinjenih koruptivnih djela, čini se da zapravo postoje samo kao alibi za pokriće svih ovih nezakonitih djelovanja, uključujući i ona samog ministra Banožića - ustvrdila je Dalija Orešković.

