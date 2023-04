Banožić: Neću prihvatiti APN-ov kredit ako bi time nekom građaninu oduzeo mogućnost subvencije

Ministar obrane Mario Banožić poručio je u srijedu da neće prihvatiti ni koristiti pravo na subvencionirani kredit ''ako bi time nekom drugom građaninu oduzeo mogućnost subvencije'' Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Banožić je u izjavi za Hinu, vezano za napise u medijima kako mu je preko APN-a odobren subvencionirani kredit od 100.000 eura za izgradnju nove kuće u Vinkovcima, podsjetio da je u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa zatražio mišljenje od Povjerenstva koje nije pronašlo nikakvu zapreku za podizanje subvencioniranog stambenog kredita.

Ministar je precizirao da je podigao stambeni kredit u komercijalnoj banci jer, kako tvrdi, nema dovoljno vlastitih sredstava za gradnju obiteljske kuće u Vinkovcima.

Dodao je da u pogledu prava na subvenciju APN-a zadovoljava sve kriterije sukladno Zakonu. ''Kako sam i najavio, neću prihvatiti niti koristiti ovo pravo ako bih time, kao član Vlade, oduzeo nekom drugom građaninu mogućnost subvencije APN-a'', zaključio je. Mediji su izvijestili kako je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) potvrdilo da je Banožiću subveniconiran kredit od 100.000 eura te da ukupna visina subvencije iznosi 25.306,32 eura.

Iako su mediji upitali APN po kojoj kamati je odobren kredit i koliko godina će porezni obveznici subvencionirati kredit ministru, te podatke nisu dostavili. Odgovorili su samo da ga Banožić podiže na rok od 15 godina. Iz odgovora koji je dostavio APN vidljivo je da je Banožiću odobren kredit prije kraja roka za prijavu za subvencionirane kredite kako bi se vidjelo hoće li biti dovoljno novca za sve ostale. Banožiću je kredit, naglašavaju mediji, odobren 14. travnja, a rok za prijave je 28. travnja ove godine. Nadodaju da prijave za kredite još stižu.

Premijer Andrej Plenković ranije u srijedu je izjavio da će ministar obrane Banožić objasniti sve vezano uz kredit APN-a za gradnju kuće, dodavši da ga ministar nije konzultirao kada je kredit zatražio pa nema potrebe da sada on to komentira u Banožićevo ime. "Ne znam da li je dobio, vidio sam i ja tu vijest. Mislim da će on o tome reći sve što treba. On je, osim što je ministar i građanin Hrvatske kao i svaki drugi, pa je pritom u jednakom statusu kao i svi ostali", rekao je Plenković. "Ali, nemam saznanja je li dobio (kredit) i je li cijeli proces glede tih subvencija APN završen, je li o tome odlučeno", dodao je.

