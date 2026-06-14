Preko milijun klikova u samo dva tjedna za Bekov novi hit “Crven, bijeli, plavi”. Poziv Hrvatima da izvjese hrvatski barjak

Nova domoljubna pjesma “Crven, bijeli, plavi” i prateći video spot Ante Matkovića-Grgića, poznatijeg publici kao Anto Beko, u samo dva tjedna od objave već je postala “hit”. Kako u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tako i među Hrvatima širom svijeta.

Brojke same po sebi govore koliko je Bekovae pjesma uzela maha na društvenim mrežama i nemilosrdno osvaja publiku. Podaci pokazuju da je dosegla dojmljivu slušanost, a video spot - gledanost. Preko milijun klikova, pregleda i dijeljenja u dva tjedna od njene objave. Pozamašna brojka, koja se svakom danom sve više povećava. Ova pjesma, koja već na prvo slušanje osvaja srca publike, na dobrom je putu da postane rekordni Antin “hit”.

Pjesmom “Crven, bijeli, plavi”, koja nosi snažnu poruku ponosa, vjere i ljubavi prema Hrvatskoj, Anto Beko daje veliku podršku “Vatrenima”, našim nogometnim herojima na Svjetskom nogometnom prvenstvu, koje je upravo u tijeku. Slično kao i na prošlom Europskom nogometnom prvenstvu kada je Beko svojom pjesmom “Igraj Hrvatska” s brojnim navijačima preko društvenih mreža bio velika podrška “Vatrenima”.

Ovoga puta Anto Beko je pozvao sve Hrvate u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te diljem Europe i svijeta, ma gdje oni žive, da ponosno izvijese, kako je rekao, naš “Hrvatski barjak”, na svoje kuće, domove, te zgrade i druge objekte. U “znak zajedništva i podrške našim Vatrenima tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva”. I “s nadom da će doći do završnice i da će mo ih moći ponosno dočekati s medaljom”.

Kako javljaju mediji i Amerikanci imaju priliku vidjeti hrvatsku divovsku zastavu. “Hrvati u Washingtonu su mi se javili, da će uz divovsku zastavu puštati i moju novu pjesmu - Crven, bijeli, plavi”, Anto Beko rekao je za Večernji list. Posebno je ponosan da mu je i Mate Bulić, privatno i preko društvenih mreža čestitao, i podijelio s drugima pjesmu “Crven,bijeli, plavi”.

Da podsjetimo! Anto Beko, čovjek s “Dvije domovine”, Bosnom i Hercegovinom u kojoj je rođen i Hrvatskom, koji inače s obitelji živi u Austriji, nedaleko Graza, ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade “Večernjakova domovnica”, kao najpopularniji glazbenik u hrvatskom iseljeništvu 2026. Za brojne svoje hitove, koji iseljenim, i ostalim Hrvatima, mnogo znače.