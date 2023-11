Stižu još dva jaka prodora, DHMZ izdao upozorenja: Prijete jake oluje i poplave, moguće pijavice

Promjenljivo i nestabilno vrijeme u Hrvatskoj i okolici potrajat će barem do kraja ovoga tjedna te će uzrokovati povišene do ekstremne vodostaje na Kupi, Savi i Dravi, javlja DHMZ.

Nakon jučerašnjeg nevremena, još jedan izraženiji prodor stiže prvo u petak, zatim i nedjelju. Iz DHMZ -a apeliraju na građane da razvoj meteorološke i hidrološke situacije prate na njihovim na mrežnim stranicama.

Danas prijepodne bit će većinom sunčano vrijeme, u unutrašnjosti mjestimice magla. Od sredine dana porast naoblake, najprije na Jadranu i uz njega. Poslijepodne kiša mjestimice na sjevernom Jadranu, prema večeri i u noći i u Dalmaciji te u gorju. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, zatim će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 °C.

U četvrtak će biti djelomice sunčano, a malo kiše može pasti uglavnom na Jadranu i uz njega. Ujutro na kopnu mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu umjeren do jak južni i jugo, prema večeri i u noći u jačanju. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 12 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 °C. Zbog jakog i olujnog juga za obalu je izdan Meteoalarm.

Kako piše HRT nakon rekordno toplog listopada, s raznolikom količinom oborine - i studeni nastavlja iznadprosječnom toplinom, južinom te promjenjivim vremenom, pri čemu će blagdan Svih svetih biti mirniji i uglavnom suh, te ujutro svjež, na kopnu i maglovit. Ponovno češće i obilnije kiše u većini Hrvatske bit će prema kraju Dušnog dana i posebice u petak, te vjerojatno nedjelju. Ponegdje će opet biti pljuskova s grmljavinom, a moguće je i olujno nevrijeme, tuča, pijavice te ponovno poplavljene rive zbog jakog i olujunog juga i oštra.

"Promjenjivo i razmjerno toplo vrijeme nastavlja se, a kiše i grmljavine najčešće i najviše bit će u petak. I na kopnu u petak promjenjivo, kiša i grmljavina uglavnom prijepodne te prolazno jak jugozapadni vjetar. A u četvrtak i subotu bit će sunčanije uz manju vjerojatnost mjestimične kiše. I dalje će biti toplije od prosjeka.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.