VIDEO Jako nevrijeme pogodilo Zagorje, pala i tuča: 'Bilo je sunce i onda se okrenulo u sekundi'

Jača kiša zabilježena je jutros u Zagrebu, uslijed kratkotrajne promjene vremena koje je nastupilo ovog utorka. Čitatelji iz Zaboka nam šalju i fotografije i snimke, navodeći kako je pala znatna količina tuče, veličine pikule. Tuča je na području Oroslavja te Velikog Trgovišća.pala u ranim jutarnjim satima, a zasad nije zabilježena značajnija šteta. Crnilo se nadvilo i iznad Zagreba, najavljujući kako bi do nevremena moglo doći i u glavnom gradu.

- Ovaj čas je pala tuča. Bilo je sunce i u tri sekunde se okrenulo. Nisam stigla pospremiti staviti ni deke i cerade - ispričala nam je čitateljica iz Zaboka, dok su neki naveli kako ne pamte tuču u ovo vrijeme godine. - Bila je poprilično jaka i intenzivna. Nažalost, uništila nam je sve cvijeće na groblju - javlja čitateljica za Zagorje.com.

HAK javlja kako je moguće da se i veća količina kiše zadržala na kolnicima, a upozoravaju i na opasnost od odrona na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale. Na Jadranu pak puše jak vjetar, zbog čega je za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilima te motocikle izdana zabrana na autocesti A7 između Rijeke Istok i Šrmike, na državnoj cesti DC1 Vaganac-Ondić i DC217 između mjesta i graničnog prijelaza Ličko Petrovo Selo te na Jadranskoj magistrali (DC8) između čvorova Prapratno i Zaton Doli (poluotok Pelješac). Samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 između čvorova Delnice i Kikovica u oba smjera.

Inače, Državni hidrometeorološki zavod za ovaj utorak najavio umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, povremeno s kišom. Mjestimice će biti obilnije oborine te izraženijih pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu i krajevima uz njega. U drugom dijelu dana postupno smanjenje naoblake, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Osim toga, iako je ranije bio upaljen žuti Meteoalarm u unutrašnjosti za ovaj utorka, na posljetku je za gotovo cijelu Hrvatsku tijekom dana izdano narančasto upozorenje. Žuti alarm jedino je u kninskoj regiji, dok se u ostatku Hrvatske očekuju kiša, jak vjetar te južina.

Umjeren jugozapadni i južni vjetar, ponegdje i jak, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni, uz prolazno moguće olujne udare. Na Jadranu jako i olujno jugo i južni vjetar u okretanju na jugozapadnjak, poslijepodne i sjeverozapadnjak te prema kraju dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 stupnjeva Celzijusovih.

Sa znatnijim padom temperature, vrijeme tijekom srijede trebalo bi biti stabilnije, a žuti Meteoalarm upaljen će biti samo za splitsku regiju zbog vjetra. U prvom dijelu dana očekuje se većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla. Od sredine dana porast naoblake na Jadranu i predjelima uz njega, a prema večeri i drugdje. Na sjevernom Jadranu ponegdje može pasti malo kiše, najavljuje DHMZ. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, danju do umjeren južni i jugoistočni. Na moru će zapuhati umjeren južni vjetar i jugo. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na moru od 11 do 16 °C. Najviša dnevna u većini krajeva između 16 i 21 °C.

