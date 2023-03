Stiže velika promjena vremena: Izdana su upozorenja za gotovo cijelu Hrvatsku

Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, na zapadu i pretežno oblačno, na jugu prijepodne a na istoku veći dio dana sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru kiša, pljuskovi i grmljavina mjestimice već prijepodne, popodne i drugdje. Pljuskovi mogu biti izraženiji, osobito na Jadranu, moguće je i nevrijeme. Puhat će umjeren do jak, u gorju i olujan jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. U noći će vjetar okrenuti na umjeren do jak sjeverni, a na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, na udare i olujna bura. Najviša temperatura uglavnom između 15 i 21 °C, javlja DHMZ.

Na snazi je žuti i narančasti alarm za gotovo cijelu zemlju zbog jakih udara vjetra. Na Jadranu postoji opasnost od jakog i vrlo jakog juga, mjestimice olujnog koji će tijekom noći malo oslabiti i okrenuti na jaku buru. "Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

DHMZ javlja da će u utorak biti retežno oblačno i vjetrovito. Povremeno kiša, u Dalmaciji i pljuskovi i grmljavina, a u gorju može biti susnježice i snijega. Od sredine dana postupan prestanak oborina te razvedravanje sa zapada. Vjetar umjeren do jak, na udare osobito u gorju i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati jaka, na udare olujna bura i sjeverni vjetar, na južnom dijelu ujutro još jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 7 do 11, a najviša dnevna između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 14 °C.

"U utorak će u većini krajeva biti još toplije, posebice na istoku Hrvatske. No bit će i vjetrovito, u unutrašnjosti uz često jak jugozapadnjak, na Jadranu jako i olujno jugo. Kiše, ponegdje i u obliku obilnih pljuskova s grmljavinom, najprije će biti na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, zatim i drugdje, najkasnije na jugu i istoku. Razmjerno kratkotrajna, ali intenzivna promjena vremena osobito će se osjetiti u srijedu, kad će jako zahladnjeti, uz umjeren i jak vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu jaku i olujnu buru i tramontanu. Pritom u gorju treba računati i na snijeg. Od četvrtka ponovno suho i sunčanije, uz postupni porast temperature i slabljenje vjetra, ali u četvrtak će još puhati jaka bura i tramontana.", prognoza je koju je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Video: Zagorska magistrala koju su mnogi nazvali i 'cestom smrti'