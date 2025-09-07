Naši Portali
JOŠ MALO SUNCA, A ONDA...

Objavljena vremenska prognoza za idući tjedan: Pogledajte što nam stiže

Grmljavinsko nevrijeme iznad Zagreba
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.09.2025.
u 20:12

Početak tjedna donosi toplo i sunčano vrijeme, ali uskoro stiže promjena

Početak tjedna donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Ujutro u ponedjeljak na kopnu mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro lokalno burin. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na obali i otocima između 17 i 22 °C. Najviša dnevna većinom od 25 do 29 °C.

Prema prognozi DHMZ-a u unutrašnjosti u utorak djelomice ili pretežno sunčano, a ujutro ponegdje magla. U srijedu i četvrtak promjenljivo oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu u utorak djelomice sunčano, a krajem dana u Istri pljuskovi. Zatim promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s izraženijim pljuskovima i grmljavinom, u srijedu uglavnom na sjevernom Jadranu, a u četvrtak u Dalmaciji. Lokalno će biti i obilnije oborine. Puhat će većinom umjereno jugo, a osobito u srijedu i vrlo jako. Minimalna temperatura zraka u manjem porastu. Maksimalna u većini predjela u blagom padu, osim u Slavoniji gdje će u utorak i srijedu mjestimice biti vruće.

Strašan podatak: Objavljeno koliko je u godini porasla cijena kvadrata u Hrvatskoj
