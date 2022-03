Stiže osjetna promjena vremena: Moguć čak i snijeg

Topli ožujski dani ostaju iza nas, ostatak mjeseca i početak travnja obilježit će osjetna promjena vremena, a temperatura će se sniziti i bit će niža od prosječne za početak travnja.

"Od srijede će prevladavati oblačno s kišom, većinom najobilnijom u četvrtak, osobito na Jadranu, gdje će pljuskovi i grmljavina biti najčešći, te u unutrašnjosti Dalmacije i u gorju, gdje će u subotu kiša postupno prelaziti u snijeg. Valja upozoriti i na Jadranu do petka umjereno i jako jugo i južni vjetar, zatim bura", sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremila Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U srijedu južina, toplije jutro i svježiji dan te sve češća kiša

U srijedu će na istoku Hrvatske pasti vrlo malo kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Prevladavat će oblačno, prijepodne s kraćim sunčanim razdobljima. Puhat će umjeren, popodne i jak jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura porast će na 17 do 20 °C.



Oblačno će prevladavati i u središnjoj Hrvatskoj. Malo kiše past će u drugom dijelu dana, osobito na jugu tog područja. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura će s jutarnjih 9 °C, danju porasti na 17-18 °C.



I u gorju i na sjevernom Jadranu oblačno, već od jutra s kišom, na moru i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će biti izraženi, a najviše kiše past će na širem riječkom području. Puhat će umjereno do jako jugo. More većinom umjereno valovito. Jutarnja temperatura između 6 i 11 °C, a dnevna od 11 do 16 °C.



U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, s kišom većinom od sredine dana. Moguć je i pokoji izraženi pljusak s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo, prema otvorenom i vrlo jako, uz umjereno valovito i valovito more. Dnevna temperatura od 15 do 17 °C. Malo sunca prijepodne može proviriti na pretežno oblačnom jugu Hrvatske, a u drugom dijelu dana stiže kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Bit će vjetrovito uz jako i vrlo jako jugo, pa će more biti umjereno valovito i valovito, prema otvorenom i jače valovito. Temperatura zraka od 12 do 17 °C.



Slijede kišovitiji i svježiji dani



Idućih dana na kopnu oblačno s kišom. Najviše će je pasti u četvrtak, lokalno će biti obilna, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, gdje će i dalje češće padati nego na sjeveru. Zapuhat će sjeverni vjetar i širiti se prema jugu, a s njime će stizati sve hladniji zrak, pa u subotu može pasti i malo snijega.



I na Jadranu nestabilno i oblačno s kišom i grmljavinom. Pljuskovi će najobilniji biti u četvrtak, no pokoji izraženi ne može se isključiti ni idućih dana. Jako i vrlo jako jugo i južni vjetar, u petak će prolazno oslabjeti, a na sjeveru će u subotu zapuhati bura, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak.

