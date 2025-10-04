Stiže drastična promjena vremena, DHMZ objavio gdje će biti najgore: Bit će i snijega

Prvi dani listopada pokazali su svoje zube- temperature su značajno pale u odnosu na one s kraja rujna pa su mnogi već izvukli svoje kapute, a HEP-Toplinarstvo s 1. listopada 2025. započelo je s uključivanjem grijanja u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Ako vam je dosad bilo hladno, pripremite se na još hladnije dane, počevši upravo s ovim vikendom, jer stiže nagla promjena vremena.

Kako javlja DHMZ, danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, no prema večeri se očekuje postupno naoblačenje sa zapada. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, dok će na istoku prijepodne još puhati sjeverozapadnjak. Na Jadranu će umjerena do jaka bura sredinom dana okrenuti na umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 15 i 20 °C.

Sutra, pak, u unutrašnjosti promjenljivo, često i pretežno oblačno te kišovito vrijeme. Na zapadu zemlje mjestimice se očekuju obilnije oborine, dok su u Dalmaciji mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. U najvišem gorju može pasti i snijeg. U unutrašnjosti će prolazno zapuhati umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, ponegdje s olujnim udarima. Na moru će jako i olujno jugo sa sjevera naglo okretati na buru, a podno Velebita do sredine dana mogući su orkanski udari vjetra.

Foto: DHMZ

Poslijepodne će postupno doći do smirivanja i razvedravanja, najprije na zapadu. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda – u unutrašnjosti između 9 i 14 °C, a na moru uglavnom od 14 do 19 °C. U drugom dijelu dana očekuje se pad temperature.

Kako je izvijestio Istramet u nedjelju nam stiže nova fronta, bit će brza, ali donijet će puno kiše u samo nekoliko sati.