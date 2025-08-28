Meteorolozi najavili nevrijeme: Kaos već danas, evo gdje će sve krenuti

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Mjestimice se očekuje umjerena, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj i povremeno povećana naoblaka. Uglavnom u Istri lokalno je moguće malo kiše, a krajem dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti ponegdje umjeren jugozapadni i južni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu jugo u jačanju na umjereno i jako, poslijepodne ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će većinom između 28 i 33 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

DHMZ je za danas izdao više upozorenja zbog vjetra, a za riječku regiju na snazi je i alarm zbog grmljavinskog nevremena. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuje DHMZ.

Za sutra su alarmi izdani za područje gotovo cijele zemlje, odnosno za sve regije osim južne Dalmacije. Zbog grmljavinskog nevremena, narančasti alarm izdan je za riječku i splitsku regiju, dok je žuti za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku.

Također, za riječku je regiju izdano i upozorenje zbog kiše: "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika."

Foto: DHMZ

Kako navodi DHMZ, u petak sa zapada stiže postupno naoblačenje s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu, zatim u Gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana i drugdje. Moguće je grmljavinsko nevrijeme, ponajprije na Jadranu. U subotu promjenjivo oblačno, u većini krajeva povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. U nedjelju će biti sunčanije, osobito na Jadranu, dok u unutrašnjosti može biti ponekog pljuska.

U petak će u Gorskoj Hrvatskoj, nastavlja DHMZ, puhati umjeren, na udare jak južni i jugozapadni vjetar, poslijepodne u sjevernim predjelima naglo će zapuhati jak i olujan sjeverozapadni. Zatim vjetar većinom slab. Na Jadranu će u petak puhati jako i olujno jugo, uz nestabilnosti prolazno sjeverozapadni vjetar. U subotu će jugo slabjeti i mjestimice okretati na jugozapadni te sjeverozapadni vjetar kojeg će biti i tijekom nedjelje. Za vikend danju manje toplo nego u petak, osobito na kopnu.