Stipe Božić o napadu u Kaštelima: 'Ne znam kad se ovakvo divljaštvo uvuklo u društvo'

Član HGSS-a, koji je propucan u svom automobilu, kao i čovjek koji je ranjen udarcem sjekire u glavu, koje je ozlijedio 58-godišnjak na ulici u Kaštel Štafiliću, su dobro i izvan su životne opasnosti. Potvrdio nam je to alpinist Stipe Božić, legendarni član HGSS-a.

- Izvan životne opasnosti su obojica. Našeg člana jako dobro poznajem, puno puta smo bili zajedno, odličan čovjek – rekao nam je Stipe Božić koji je kao i svi ostali građani, zgrožen događajem.

-Svaki pametni čovjek treba osuditi to divljaštvo. Ne znam kako se i kad to uvuklo u naše društvo. Svi možemo imati razne probleme, ali pištolj... Kakvo je to rješenje? Ne znam što je ovo, je li možda utjecaj cijele atmosfere u društvu, ne mogu vjerovati – govori Stipe Božić, koji o kolegi iz HGSS-a ima samo lijepe riječi. Vrlo je aktivan i vrijedan član.

VIDEO Pucnjava u Kaštel Štafiliću, dvije osobe ozlijeđene