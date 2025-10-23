Naši Portali
SUMMIT U BRUXELLESU

EU traži novi plan pomoći Ukrajini, odgođena odluka koje se Putin 'najviše boji'

EU leaders meet in summit, with Ukraine and defence on the agenda
Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS/REUTERS
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
23.10.2025.
u 23:28

Prije početka samita, belgijski  premijer Bart De Wever rekao je da ima uvjete za svoj pristanak na zajam Ukrajini korištenjem zamrznute ruske imovine, koja je deponirana u njegovoj zemlji.

Čelnici država članica EU-a zatražili su od Europske komisije da što prije predstavi opcije financijske potpore Ukrajine za sljedeće dvije godine, ali je pitanje korištenja zamrznute ruske imovine ostalo otvoreno i o tome će se ponovno raspravljati na sljedećem samitu u prosincu. “Europsko vijeće se obvezuje riješiti hitne financijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, uključujući i za njezine vojne i obrambene napore”, kaže se u tekstu koji je podržalo 26 država članica EU-a, sve osim Mađarske.

“Stoga Europsko vijeće poziva Komisiju da što prije predstavi opcije financijske potpore na temelju procjene financijskih potreba Ukrajine te poziva Komisiju i Vijeće da nastave s radom kako bi se Europsko vijeće moglo vratiti ovom pitanju na sljedećem sastanku”, dodaje se u tekstu.

FOTO Summit Europskog vijeća u Bruxellesu
EU leaders meet in summit, with Ukraine and defence on the agenda
Međutim, u odnosu na nacrt zaključaka, u tekstu se više ne spominju “konkretni prijedlozi koji uključuju moguću postupnu upotrebu gotovine povezane s imobiliziranom ruskom imovinom”. To znači da još nema suglasnosti o korištenju zamrznutih ruskih sredstava za zajam Ukrajini od 140 milijardi eura i da će se o tome ponovno raspravljati na sljedećem samitu u prosincu.
 
Belgija želi čvrsta jamstva da će i ostale članice dijeliti rizik s njom u slučaju neke eventualne arbitražne presude da se taj novac mora vratiti Rusiji.
Ključne riječi
summit u Bruxellesu Rusija Ukrajina Europska unija

