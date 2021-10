Stigla pravomoćna odluka: Prvi put odgođena i novčana ovrha za kredit u CHF-u dok traje spor

Županijski sud u Dubrovniku donio je odluku o zabrani ovrhe nad novčanim sredstvima za kredit u CHF-u dok traje spor koji korisnik kredita vodi protiv Zagrebačke banke. Sud je pravomoćno rješenje donio 1. rujna, referirajući se na presudu Suda EU C-407/18. Dosad je doneseno više presuda o odgodi ovrhe nad nekretninama dok traju sudski postupci za kredite u švicarcima, no ovo je prvi put, koliko je poznato javnosti, da je odgođena i novčana ovrha.

U sudskom postupku o kojem je izvijestila Udruga Franak Zagrebačka banka jednostrano je raskinula konvertirani CHF ugovor o kreditu, nakon čega je na temelju zahtjeva za izravnu naplatu pokrenula postupak zapljene plaće ovršenika putem zadužnice, preko Fine. Ovršenik je 2019. pokrenuo sudski postupak radi utvrđenja ugovora o kreditu ništetnim, a žalbu, i to nakon isteka roka za žalbu, s prijedlogom za odgodu ovrhe podnio je 2020. pred Općinskim sudom u Varaždinu. Sud u Varaždinu odbio je prijedlog za odgodu ovrhe, no Županijski sud u Dubrovniku prihvatio je prijedlog ovršenika i odlučio da se novčana ovrha odgađa sve dok se ne utvrdi stvarno stanje duga na temelju sudske presude.

Dubrovačka sutkinja Kate Brajković obrazložila je rješenje na sljedeći način:

1. Žalba ovršenika protiv presude kojom se izdaje nalog za novčanu ovrhu osnovana je.

2. Ovršenik vodi postupak protiv Zabe radi utvrđenja ništetnosti ugovora, podredno djelomične ništetnosti ugovora te radi utvrđenja preplaćenih iznosa u otplati kredita.

3. Ovršenik je predložio da se ovrha odgodi sve do završetka sudskog postupka protiv Zabe, i to na temelju članka 65. stavka 1. Ovršnog zakona radi izbjegavanja nenadoknadive ili teško nadoknadive štete, ali je Općinski sud u Varaždinu smatrao da za to nema temelja.

4. Presuda Suda EU C-407/18, Kuhar, upravo ukazuje na to da bi u slučaju ovrhe prije utvrđenja ništetnosti mogla nastupiti dodatna šteta za potrošača ovršenika koji je već oštećen primjenom nepoštenih ugovornih odredaba.

5. Po ocjeni višega suda, visina obveze koja proizlazi iz zadužnice upravo ovisi o uspjehu parnice koja se vodi zbog utvrđenja ništetnosti ugovora podredno djelomične ništetnosti ugovora.

6. Budući da se radi o ugovoru obuhvaćenom kolektivnom presudom, viši sud je zaključio da su ispunjene pretpostavke iz članka 65. stavka 1. Ovršnog zakona te je odgodio novčanu ovrhu do završetka postupka za utvrđenje ništetnosti ugovora.

Iz Udruge Franak pozivaju sve potrošače s raskinutim ugovorima o kreditu u švicarcima, bez obzira na to jesu li ili nisu konvertirali kredite, da poduzmu potrebne aktivnosti za sprečavanje ovrha.

– Za to imaju temelje u presudi Suda EU C-407/18, u ustavnoj presudi U-III-4507/2020 i U-III-4508/2020 te na temelju članka 65. stavka 1. Ovršnog zakona mogu spriječiti, kako ovrhu nekretnine, tako i novčanu ovrhu, za što su novi temelj dobili u rješenju Županijskog suda u Dubrovniku Gž Ovr-61/2021 – kažu u UF-u.