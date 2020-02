Stier: Naravno da bi bilo dobro da je Škoro u HDZ-u

Vladajuća stranka danas je u Slavonskom Brodu obilježila 30. obljetnicu osnutka HDZ-a brodsko posavske županije. Uoči tog događaja Davor Ivo Stier kazao je kako je uvjeren da će se većina članova stranke stranačkim izborima odlučiti za promjene, ali i da je ta njihova "opcija za promjene" otvorena za suradnju s Miroslavom Škorom.

- Oni nisu naši neprijatelji ni suparnici, s njima želimo pokrenuti dijalog. Naš suparnik je ljevica i SDP - rekao je Stier za Vijesti.hr komentirajući Škorin politički pokret koji bi trebao biti pokrenut do kraja veljače.

Na pitanje je li mu žao što Škoro i dalje nije u HDZ-a, odgovorio je:

- Volio bi da, svi koji mislimo na platformi suverenističke politike, da ako već ne budemo u HDZ-u, da imamo suradnju. Ako bi on htio, naravno da bi bilo dobro da je Škoro u HDZ-u. Međutim, on odlučuje sam kako će ići. Ono što mi moramo definirati je da je HDZ demokršćanska stranka, gdje ima mjesta i za malo liberalnije i one konzervativnije, ali da vodi politiku gdje je glavni suparnik ljevica - kazao je Davor Ivo Stier koji na unutarstranačkim izborima u HDZ-u podržava Miru Kovača.